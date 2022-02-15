Украинскую монету "из кошелька" готовы купить за 30 тысяч
За украинскую монету в 2 копейки готовы заплатить 30 тыс. грн. Такие монеты уже вышли из обращения, но их все еще можно найти в кошельках украинцев. И такая цена – не предел. Поскольку монету продают на аукционе, стоимость может вырасти еще больше.
Лот разместили на специализированном аукционе Violity. В объявлении указано, что монета была выпущена в 2000 году весом в 1,81 грамма.
Согласно информации Нацбанка, монеты в 2 копейки официально не чеканились в 2000 году, что делает выставленную на продажу редкой. Они производились в:
период 1992-1994 годов;
в 1996-м;
2001-2013 годах.
Подвергалась ли монета реставрации – автор объявления не указывает. Как и не сообщает о том, в каком она состоянии и имеет ли дефекты.
Как проходят торги
Торги по этой монете должны завершиться вечером 16 февраля. По состоянию на 17:47 15 февраля, на монету сделано 36 ставок. Они подняли ее стоимость с 1 грн до 30 000 грн.
Следят же за ней 412 человек, которые тоже могут сделать свою ставку и поднять таким образом цену еще выше.
Размер первой ставки составил 1 грн, она была сделана 10 февраля. Далее цена повышалась таким образом:
1 грн;
2 грн;
3 грн;
9 998 грн;
9 999 грн;
10 000 грн;
10 001 грн;
10 554 грн;
10 555 грн;
10 556 грн;
10 557 грн;
10 558 грн;
21 000 грн (самый большой скачок);
21 001 грн;
21 002 грн;
22 630 грн;
22 631 грн;
22 632 грн;
22 633 грн;
25 999 грн;
26 000 грн;
26 001 грн;
26 002 грн;
28 599 грн;
28 600 грн;
28 601 грн;
28 602 грн;
29 356 грн;
29 357 грн;
29 358 грн;
29 359 грн;
29 360 грн;
29 361 грн;
29 998 грн;
29 999 грн;
30 000 грн.
Какие монеты можно продать за большие деньги?
С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т. п., их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.
Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, и теперь за ними "охотятся" нумизматы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 5 копеек 1992 года выпуска продали за 10,3 тыс. грн. В аукционе сделали 92 ставки. Особенность такой монеты: ее ошибочно изготовили в Италии с использованием штампов для итальянской мелочи (ребра с мелкими насечками).