Украинскую монету "из кошелька" готовы купить за 30 тысяч

За украинскую монету в 2 копейки готовы заплатить 30 тыс. грн. Такие монеты уже вышли из обращения, но их все еще можно найти в кошельках украинцев. И такая цена – не предел. Поскольку монету продают на аукционе, стоимость может вырасти еще больше.

Лот разместили на специализированном аукционе Violity. В объявлении указано, что монета была выпущена в 2000 году весом в 1,81 грамма.

Согласно информации Нацбанка, монеты в 2 копейки официально не чеканились в 2000 году, что делает выставленную на продажу редкой. Они производились в:

период 1992-1994 годов;

в 1996-м;

2001-2013 годах.

Подвергалась ли монета реставрации – автор объявления не указывает. Как и не сообщает о том, в каком она состоянии и имеет ли дефекты.

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Как проходят торги

Торги по этой монете должны завершиться вечером 16 февраля. По состоянию на 17:47 15 февраля, на монету сделано 36 ставок. Они подняли ее стоимость с 1 грн до 30 000 грн.

Следят же за ней 412 человек, которые тоже могут сделать свою ставку и поднять таким образом цену еще выше.

Размер первой ставки составил 1 грн, она была сделана 10 февраля. Далее цена повышалась таким образом:

1 грн;

2 грн;

3 грн;

9 998 грн;

9 999 грн;

10 000 грн;

10 001 грн;

10 554 грн;

10 555 грн;

10 556 грн;

10 557 грн;

10 558 грн;

21 000 грн (самый большой скачок);

21 001 грн;

21 002 грн;

22 630 грн;

22 631 грн;

22 632 грн;

22 633 грн;

25 999 грн;

26 000 грн;

26 001 грн;

26 002 грн;

28 599 грн;

28 600 грн;

28 601 грн;

28 602 грн;

29 356 грн;

29 357 грн;

29 358 грн;

29 359 грн;

29 360 грн;

29 361 грн;

29 998 грн;

29 999 грн;

30 000 грн.

Какие монеты можно продать за большие деньги?

С браком при производстве. Если монеты по ошибке изготовили с двумя реверсами или аверсами, с крупными ягодами, тонким стенками герба и т. п., их стоимость может быть в тысячи раз выше номинала.

Экспериментальные монеты. К таким, к примеру, относятся 15 копеек. Их изготовили небольшим тиражом, и теперь за ними "охотятся" нумизматы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине 5 копеек 1992 года выпуска продали за 10,3 тыс. грн. В аукционе сделали 92 ставки. Особенность такой монеты: ее ошибочно изготовили в Италии с использованием штампов для итальянской мелочи (ребра с мелкими насечками).