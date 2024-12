Россия могла добиться соглашения с некоторыми представителями оппозиции в Сирии: в ISW оценили ситуацию с базами Кремля

Власти страны-агрессора РФ, очевидно, достигли соглашения с отдельными элементами сирийской оппозиции о контроле над своими военными базами в Сирии. Но остается неясным, гарантирует ли предполагаемое соглашение безопасность этих баз в стране в долгосрочной перспективе.

Так, остается неясным, придется ли Кремлю выводить из Сирии свои силы, эвакуация которых началась в день свержения поддерживаемого им режима Башара Асада. На это указал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW)

Накануне издание Bloomberg со ссылкой на неуказанные источники, осведомленные об этом вопросе, написало, что минобороны России считает, якобы у него есть "неофициальное понимание" с группировкой Хаят Тахрир аш-Шам (ХТШ), которая повалила асадовский режим. По мнению МО РФ, она позволит российским войскам оставаться на авиабазе "Хмеймим" и в порту Тартус, но там признали, что "ситуация может измениться из-за нестабильности в Сирии".

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявил, что Москва "установила контакты с ХТШ в Дамаске" и что российские базы "продолжают находиться на сирийской территории". Он выразил нерешительность в ответ на вопрос о том, ожидает ли Россия, что ее базы останутся в Сирии, заявив: "вероятно, останутся, но что пока нет других решений по этому вопросу". Также российский чиновник намекнул, что присутствие РФ в Сирии важно для "продолжающейся борьбы с терроризмом" в стране, вероятно, как часть усилий по убеждению сирийских властей позволить России продолжать управлять своими базами в долгосрочной перспективе.

В ISW считают, что Россия использовала прикрытие фразой о "борьбе с терроризмом" в качестве оправдания для военных действий, направленных в первую очередь на поддержку режима Башара Асада с тех пор, как он вступил в гражданскую войну в Сирии в 2015 году.

На днях российские военкоры устроили истерику, заявляя, что сирийские "боевики" окружили авиабазу "Хмеймим" и периодически пытаются проводить провокации, обстреливать объект. Они утверждали, что Россия достигла "предварительного" соглашения о дальнейшем присутствии своих войск в стране, но оно якобы действует только 75 дней, после чего "РФ уйдет из Сирии".

"Неясно, является ли сообщенное российское соглашение с сирийскими властями постоянным или временным. Сирийская оппозиция включает в себя несколько фракций с различными идеологиями и политическими целями, и непонятно, поддерживает ли РФ контакты со всеми фракциями, необходимые для обеспечения безопасности своих баз в Сирии", – подытожили аналитики ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным ГУР МО Украины, для отступления из Сирии российские силы задействовали караван военно-транспортных самолетов, на которые грузят остатки войск, вооружений и техники. Также страна-агрессор привлекла к эвакуации дополнительные объекты флота, хотя ряд кораблей ВМФ РФ покинули базу в сирийском Тартусе.

Российское командование стягивает остатки своих военных подразделений из отдаленных районов Сирии именно на базы в Тартусе и "Хмеймим". Ожидая эвакуации, российские военные занимаются привычным для них делом – пьют и мародерят.

