Украинских заробитчан зовут в Чехию: кому без опыта обещают больше 70 тысяч в месяц

Число вакансий для украинских заробитчан в Чехии увеличилось почти на 40%. Сварщикам, уборщикам и рабочим предлагают до 77 тыс. грн в месяц.

Это следует из данных кадрового портала work.ua. Так, сварщик может претендовать на зарплату от 55 до 65 тыс. грн. Работодатель обещает помочь с рабочей визой на 3 месяца. Требования:

знание метода сварки 135 (MIG / MAG);

знание чертежной документации.

"Проживание: Общежитие находится возле компании в нескольких минутах ходьбы от места работы. Стоимость проживания – бесплатно", – говорится в объявлении.

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В то же время рабочий в гостиничный комплекс может зарабатывать до 77 тыс. грн (с учетом работы по 12 часов в день и с одним выходным в неделю). Обязанности: украшение и подготовка банкетныx залов, уборка территории, помощь на кухне, уборка номеров. Возраст от 18 до 60 лет.

Квалифицированный водитель в Чехии может зарабатывать до 68 тыс. грн в месяц. "Заработная плата около 2100 евро в месяц (1900 евро фиксированная ставка + каждые 3 месяца премии). Первый месяц по 100 евро каждую субботу, последующие месяца 250 евро на рабочую карту – каждую субботу", – говорится в объявлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Польше минимальную зарплату для тех, кто работает по гражданско-правовым договорам, увеличат на 1,5 тыс. грн до 21,44 тыс. грн. Такой перерасчет в том числе коснется украинских заробитчан.