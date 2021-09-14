Украинка из-за "авто из ЕС" потеряла почти 300 тысяч: как работают мошенники
В Хмельницкой области местная жительница нашла в интернете объявление о продаже автомобиля BMW X4. В переписке автор объявления представился посредником и предложил оформить сделку о покупке машины в Германии. Для этого якобы нужно внести предоплату в 286 тыс. грн. Женщина перевела деньги, однако после автор объявления исчез.
Об этом сообщило управление Нацполиции в Хмельницкой области. "Полицейские выяснили, что потерпевшая наткнулась на объявление о продаже автомобиля "BMW X4" в одном из интернет-сообществ. Во время общения в телеграмме злоумышленники настаивали на предоплату за машину, которую якобы должны были доставить из Германии", – говорится в сообщении.
Как не стать жертвой обмана?
Не делать предоплату до совершения сделки, особенно если речь идет о крупных суммах;
не доверять объявлениям в сети, если же вы хотите, чтобы вам помогли пригнать авто из ЕС и растаможить его, обратиться в зарегистрированную компанию;
прежде чем переводить деньги внимательно ознакомьтесь с отзывами о посреднике, ознакомьтесь со всеми документами, подпишите договор;
лучший вариант – оплачивать услуги непосредственно во время совершения сделки.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мошенники обещают владельцам автомобилей на иностранных номерах помочь с растаможкой. Но таможенные органы Украины заявили, что процедура, по которой действуют "решалы", является незаконной.
Задекларировать автомобиль на иностранных номерах теперь можно самостоятельно. Такая возможность предоставлена на сайте таможни через личный кабинет.