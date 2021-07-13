Растаможить "евробляху" теперь можно онлайн. Видеоинструкция

Задекларировать автомобиль на иностранных номерах теперь можно самостоятельно. Такая возможность предоставлена на сайте таможни через личный кабинет.

Об этом сообщается в Facebook Государственной таможенной службы Украины. Ведомство сделало видеоинструкцию для тех, кто желает растаможить "евробляху" онлайн (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Пользователь должен зайти в личный кабинет, перейти в пункт "Ввоз легкового автомобиля" и заполнить таможенную декларацию.

Состоится обработка персональных данных, затем система рассчитает сумму платежей, которые можно оплатить по реквизитам вашего банка.

Видео дня

Весь процесс занимает не более 20 минут.

Упрощенное оформление происходит согласно законам Украины от 15 апреля 1403-их и 1402-их о временном упрощении таможенного оформления автомобилей и снижении общей суммы платежей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, которые обладают "евробляхами", получили 180 дней с 15 июня для того, чтобы растаможить свои авто. Для этого нужно приехать в страну, в которой зарегистрирована машина, и снять ее с учета.

В результате в Польше и Литве в регистрационных центрах украинцы создали огромные очереди.