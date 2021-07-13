Мошенники подставляют на штрафы владельцев "евроблях": раскрыта схема

Мошенники обещают владельцам автомобилей на иностранных номерах помочь с растаможкой. Но таможенные органы Украины заявили, что процедура, по которой действуют "решалы", является незаконной.

Об этом пишет UBR. Так, на таможенных пунктах Новые Ярыловичи (Черниговская область) и Курчуган (Одесская область) за $300 предлагают обнулить факт перезаезда через границу, а еще за $250 – растаможить саму машину.

Схема построена таким образом, что данные автомобили делают "временный" выезд и дальнейший въезд в одном из двух обозначенных пунктов, а потом проходят процедуру растаможки либо в Чернигове, либо в Одессе. При этом владельцев машин уверяют, что история с РФ якобы полностью "исчезает" с поля зрения таможни.

Видео дня

Однако юрист ОО "АвтоЕвроСила" Иван Казачук предупредил, что владелец "евробляхи" получит за эту схему штраф от $5 тыс. до $6 тыс. в соответствии со статьей 485 Таможенного кодекса Украины.

Речь идет о незаконном использовании льгот. Ведь автомобиль, который заехал со стороны России, не имеет права выезжать за границы таможенной территории Украины с оплатой 8500 грн (на него не распространяется льгота), а тем более въезжать обратно и осуществлять таможенное оформление.

Таким образом, авто растамаживается по заниженной таможенной ставке, что и считается нарушением.

В итоге такие "евробляхи" не могут быть даже законно вывезены, не говоря уже об их повторном ввозе и легальной растаможке.

Всех, кто попался в руки мошенников, через 3-5 месяцев будут ждать штрафы. С 10 ноября, по истечении срока действия Закона №1402-ІХ, управление по противодействию таможенным нарушениям начнет проверять такие машины по Централизованной базе данных, фиксировать правонарушения и привлекать их владельцев к ответственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, задекларировать автомобиль на иностранных номерах теперь можно самостоятельно. Такая возможность предоставлена на сайте таможни через личный кабинет.

Пользователь должен зайти в личный кабинет, перейти в пункт "Ввоз легкового автомобиля" и заполнить таможенную декларацию.

Состоится обработка персональных данных, затем система рассчитает сумму платежей, которые можно оплатить по реквизитам вашего банка.

Весь процесс занимает не более 20 минут.

Упрощенное оформление происходит согласно законам Украины от 15 апреля 1403-их и 1402-их о временном упрощении таможенного оформления автомобилей и снижении общей суммы платежей.