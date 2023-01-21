Украинец выиграл суд у ПриватБанка: ему спишут $481 тыс. кредита

Обуховский районный суд Киевской области 19 января 2023-го опубликовал решение, согласно которому ПриватБанк обязан списать своему клиенту кредит в размере $481 тыс. Истец брал долг в банке еще в 2007-м на покупку квартиры (валютная ипотека в размере $87 тыс). Ипотеку заплатить он не смог, квартиру продали в счет долга. А уже в 2022-м, открыв счет в "Привате", он обнаружил, что ему начислили долг в размере $481 тыс.

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Как говорится в материалах дела №372/3067/22, суд такое действие банка признал незаконным. Кредит украинец получил еще в апреле 2007-го. Сначала он платил банку, однако после в результате изменения экономической ситуации, скачка курса доллара, платить перестал. Квартира, которая находилась в ипотеке, продали в счет долга.

Банк продолжил требовать вернуть кредит с учетом процентов, которые увеличивались с каждым годом. "В начале 2022 года истец открыл карточный счет и получил "Карту Універсальну" с действием до декабря 2025 года. При открытии личного кабинета истца было обнаружено существование за ним задолженности в сумме 481 435,80 долларов США", – говорится в материале.

Однако суд посчитал, что такие действия банка незаконны. Он обязал списать указанный долг, кроме того, "Привату" придется вернуть остаток средств на карточном счете, который был до всех списаний.

"Обязать акционерное общество коммерческий банк "ПРИВАТБАНК" списать с карточного счета задолженность в сумме 481435,80 долларов США. Взыскать с Акционерного общества Коммерческий банк "ПРИВАТБАНК" в пользу государства судебный сбор в размере 2977 грн. 20 коп", – говорится в решении суда.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее украинец через смог взыскать с "Новой почты" 60 тыс. грн. Почтовый оператор потерял его посылку и так и не смог вернуть средства.

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