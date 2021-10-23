Украинец потерял деньги из-за сбоя ПриватБанка: что произошло

VIP-клиент ПриватБанка потерял 1000 грн из-за "глюка" банка. Также он рассказал о том, какие проблемы возникают в обслуживании, например, на кассе. По словам клиента, у него взяли деньги, которые он хотел перевести на счет, а операцию провести не смогли.

"Хочешь со своей карты Приват перекинуть деньги на свою карту Приват и закрыть там кредитный баланс? Заглючило их приложение в момент транзакции, поменяло карты местами и вуаля – ты перекинул деньги со своей карты на свою карту и заплатил Привату 1000 грн", – написал пользователь larionov на сайте "Минфин".

Проблемы также могут возникнуть и при разблокировании своего "замороженного" счета. По словам клиента, ПриватБанк не получает письма от исполнительной службы.

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"Исполнительная плачется, что отослала им уже 6 писем, на руках документы про снятие ареста, но Приват не будет смотреть на них, им нужно письмо, которое до них не доходит, куда обращаться? Куда хотите, до свидания", – пишет пользователь.

В ПриватБанке уже ответили на жалобу недовольного клиента, обещают разобраться. "К сожалению, нам не удалось вас идентифицировать по данным, указанным в отзыве. Мы обратились в личном сообщении и запросили ваши контакты, чтобы проверить информацию и разобраться подробнее в ситуациях описанных вами", – говорится в сообщении.

Это далеко не первый случай, когда клиенты жалуются на обслуживание банков. Ранее украинец обратился в Ощадбанк для SWIFT-перевода денег в США за доставку автомобиля. После оплаты комиссии и спустя нескольких недель оказалось, что деньги таки не были доставлены из-за ошибки сотрудников банка. В итоге средства в Штаты переведены не были, свои деньги клиент забрал с трудом, а комиссию ему не возместили.

Спустя 10 дней после оплаты комиссии за перевод (1%), получатель заявил, что средства до сих пор не получил, в банке это подтвердили. Ошибка прошла с пометкой "Недостаточно информации".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк заблокировал договоры и закрыл все счета клиента, тем самым практически лишив его 400 тыс. грн. Деятельность была оформлена на "ФОП", а на счетах было большое количество транзитных денег. Несмотря на предоставление документов банку, счет был заблокирован. И это не единственный подобный случай в Украине – подобная ситуация грозит и клиентам других банков.