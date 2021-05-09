У украинцев могут забрать пенсии: за что лишат выплат

В Украине после верификации у части пенсионеров могут забрать выплаты. Для этого есть целый ряд законных причин.

Об этом говорится в законе об "Обязательном общегосударственном пенсионном страховании". Так, по закону есть как минимум пять причин для того, чтобы забрать уже назначенную выплату. Среди них:

если есть ошибка в фамилии;

если выплаты получили по фальшивым документам;

если какое-то время жили за границей;

если не получали выплату 6 месяцев;

если вы переселенец и сменили место проживания.

"Пенсия прекращается на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины", – говорится в законе.

Еще несколько лет назад Министерство финансов начало процедуру проверки всех получателей социальных выплат, в том числе и пенсионеров. Кроме того, подобную верификацию регулярно проводит и Пенсионный фонд.

К примеру, пересечения границы фиксируются Миграционной службой. И если вы выехали из страны на длительное время, эта информация может попасть в Минфин во время верификации, там ее передадут в Пенсионный фонд, которые может забрать выплату.

"Если по результатам проверки, проведенной подразделениями Государственной миграционной службы, будет принято решение о том, что фактическое место проживание не соответствует официальному, выплата пенсии будет прекращена со следующего месяца", – пояснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев уже в следующем году ждет новая пенсионная реформа. Тех, кто еще не вышел на заслуженный отдых, обяжут вносить вклад на личный счет. Эти деньги или возьмут из уже существующих налогов и взносов, или заставят платить дополнительно.