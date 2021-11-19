У украинцев крадут десятки тысяч гривен: "Новая почта" вскрыла схему мошенников

В Украине распространяется мошенническая схема – аферисты обманывают украинцев, используя доставку "Новой почты". В результате люди теряют десятки тысяч гривен. Например, именно так недавно украли тонну орехов на 180 тыс. грн.

Об активизации мошенников предупредили в "Новой почте". Пресс-служба компании сообщила OBOZREVATEL, что после пропажи тонны орехов было проведено внутреннее расследование.

По его итогам компания выяснила, как именно работает схема мошенников. Ее суть такова:

Аферисты притворяются покупателями товаров в интернете. Как правило, злоумышленники выбирают дорогие товары, которые продаются на крупных маркетплейсах (например, OLX, Prom).

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Мошенники связываются с продавцом выбранного товара и предлагают сделать предоплату и сразу певерести полную сумму заказа на банковскую карту. При этом "покупатели" называют условие предоплаты – от продавца требуют номер экспресс-накладной об отправке товара, чтобы якобы обезопасить себя от мошенничества.

Продавца также просят указать получателем посылки не покупателя, а самого себя . Якобы тоже для безопасности, мол, так никто другой не сможет получить груз, пока не придут деньги. Мошенники говорят, что продавец должен будет сменить имя получателя после получателя денег на карту.

Если продавец соглашается и делает все, как ему сказали – отправляет груз и сбрасывает мошенникам экспресс-накладную – аферисты, зная ФИО получателя, оперативно подделывают документы и просто забирают груз вместо него.

Важный момент: в таких схемах мошенники просят оценивать груз по минимальной стоимости, чтобы меньше платить за доставку. А в итоге отправитель теряет возможность даже получить справедливую компенсацию.

"Определить поддельные документы крайне сложно – у оператора "Новой почты" нет таких компетенций и технических средств, он может лишь сопоставить ФИО с паспорта с ФИО указанного получателя", – объяснили в "Новой почте".

Самый действенный способ – быть крайне внимательными при отправке товаров незнакомым получателям. При этом специалисты "Новой почты" и другие эксперты по безопасности советуют:

при продаже товара пользоваться услугой "наложенный платеж" и не поддаваться на уговоры провернуть схему с подменой получателя;

указывать честную объявленную стоимость посылки – тогда можно будет получить полную компенсацию за утерянный или поврежденный груз;

с осторрожностью предоставлять свои данные незнакомцам (для получения посылки иногда достаточно знать фамилию и номер телефона).

В середине ноября-2021 украинец пожаловался в Facebook, что потерял посылку стоимостью 180 тыс. грн, которую ему отправили через "Новую почту". По его словам, груз представлял собой тонну грецкого ореха.

После расследования в "Новой почте" выяснили, что мошенники забрали орехи по указанной выше схеме. При этом отправитель не стал честно указывать стоимость товара.

"В данном кейсе клиент отправлял не тонну орехов как груз, а отдельные посылки, всего 34 экспресс-накладных. Стоимость каждой коробки он оценил в 30 гривен", – установили в "Новой почте".

Таким образом, общая объявленная стоимость всего груза составила не более 1000 грн. В "Новой почте" подсчитали, что если бы он указал реальную стоимость – по его словам, это 180 тыс. грн – доставка бы подорожала на 866 грн, зато клиент мог бы получить полную компенсацию. Сейчас вернуть деньги он может только по итогам разбирательства со стороны правоохранительных органов.

"Мы порекомендовали клиенту-отправителю обратиться в полицию и готовы предоставить всю информацию по вопросу, включая видеозапись с камер наблюдения. Теперь дело за правоохранительными органами", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мошенники по такой же схеме обманули киевлянина, который отправил покупателю металлоискатель за 90 тыс. грн, а оценил его лишь в 8 тыс. грн. В итоге товар забрали по поддельным документам, а деньги не выслали. Этот продавец сможет вернуть средства только в случае, если мошенника найдут и задержат правоохранители.