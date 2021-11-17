Украинец потерял на "Новой почте" посылку с тонной орехов

Украинец потерял посылку стоимостью 180 тыс. грн, которую ему отправили через "Новую почту". Груз представлял собой тонну грецкого ореха. По словам мужчины, кто-то незаконно забрал отправление вместо него.

О случае рассказал на странице "Новой почты" в Facebook пользователь Sasha Toje. По его словам, сотрудник "Новой почты" не проверил документы перед выдачей груза.

"У меня при участии ваших сотрудников украли посылку на сумму 180 000 грн... Я приехал в отделение и понял, что посылку украли (а это была тонна грецкого ореха)", – рассказал потерпевший.

Видео дня

Он попросил "Новую почту" компенсировать стоимость посылки и доставки. Кроме того, его возмутили правила передачи записей с камер наблюдения "Новой почты".

По его словам, видео передается только по официальному запросу на юридический адрес, и записи нет уже пятый день. "С такими правилами поймать кого-то невозможно", – уверен клиент.

"Ваши сотрудники не предоставили никакой информации, которая помогла бы установить преступника и вернуть посылку. До сих по нет видео, нет никакой реакции на действия сотрудника, который отдал посылку, не проверив документы", – посетовал мужчина.

Тем временем в "Новой почте" заверили, что подали запрос к службе безопасности. Мужчину попросили ждать ответа.

Какой именно была официальная оценочная стоимость отправления, не указывается. Но если ее умышленно занизили, это, действительно, могло дать подставному получателю возможность забрать посылку.

Так, ранее мошенники обманули киевлянина, используя махинации при отправке и получении товара по "Новой почте". Мужчина отправил покупателю металлоискатель за 90 тыс. грн, но оценил его лишь в 8 тыс. грн.

А при оценочной стоимости до 15 тыс. грн идентификация клиента проводится по любым документам, и сотрудник почты имеет полное право не требовать паспорт. Чтобы не стать жертвой подобного обмана, специалисты по безопасности рекомендуют:

не предоставлять свои данные незнакомцам (для получения посылки иногда достаточно знать фамилию и номер телефона);

пользоваться услугой "денежный перевод"/"наложенный платеж" (никто не сможет забрать товар, который тут же не оплатит);

указывать реальную оценочную стоимость товара (можно будет получить справедливую компенсацию).

В итоге товар забрали по поддельным документам, а деньги не выслали. Продавец сможет вернуть средства только в случае, если мошенника найдут и задержат правоохранители.

Также OBOZREVATEL сообщал, что "Новая почта" разрешила украинцам просить об установке почтоматов в подъездах по определенным адресам. Пока что пользоваться устройствами для получения посылок и подавать заявки на их установку могут только жители городов.