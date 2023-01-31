У пенсионеров в Украине могут отбирать до 50% выплаты: кто в зоне риска

В Украине существуют законные основания для того, чтобы урезать пенсионные выплаты на 20% или 50%. В частности, отобрать часть пенсии могут у пенсионеров-должников.

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В таком случае средства автоматически направят на оплату долга. Как указано в законах "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (ст. 50) и "Об исполнительном производстве" (раздел 9), речь идет о таких видах задолженности:

по кредитным обязательствам перед банками и другими финучреждениями;

по выплате алиментов;

по штрафам за нарушения ПДД;

по решениям о возмещении убытков;

возврат излишних сумм заработной платы в предусмотренных законом случаях

Решение об уменьшении размера пенсии принимает суд, исполнительная служба или частный исполнитель. Удержание установленной суммы проводит Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Пенсию могут урезать или на 20%, или на 50% – это зависит от вида нарушения и санкций за него.

Важно: решение урезать пенсию могут принять только в том случае, если у пенсионера нет других средств на банковских счетах или же нет имущества, которое можно изъять в счет погашения долга.

Кроме того, выплаты могут урезать тем пенсионерам, которые трудоустроились и не сообщили об этом в течение 10 дней в Пенсионный фонд. В таком случае может возникнуть так называемая переплата пенсии, то есть выплата большего размера, чем это предусмотрено, ведь трудоустройство пенсионера влияет на его право на получение доплат, надбавок и повышения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам в марте 2023-го проведут самую масштабную за последние годы индексацию пенсий. Речь идет о ежегодном "осовременивании", размер которого зависит от уровня инфляции, который из-за войны побил рекорд за последние годы.

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