В Украине проведут самое масштабное осовременивание пенсий: кому прибавят 1500 грн в марте

Украинцам в марте 2023-го проведут самую масштабную за последние годы индексацию пенсий. Речь идет о ежегодном осовременивании, размер которого зависит от уровня инфляции. Вместе с резким ростом цен должна увеличиться и сумма прибавки.

Видео дня

О том, как и кому пересчитают пенсии в Украине в 2023-м, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как и кому пересчитают пенсии

Плохая новость: повышать прожиточный минимум в 2023-м не будут, поэтому традиционного повышения минимальной пенсии ожидать не стоит. А вот мартовское "осовременивание" пенсий отменять не стали. Это единственный массовый перерасчет пенсий в этом году (кроме них также повысят выплаты чернобыльцам, работающим пенсионерам, тем, кто достиг определенного возраста и получил право на доплату).

Пока размер осовременивания не сообщают. Для этого нужно, чтобы Госстат озвучил официальные данные о темпах роста зарплат и уровня инфляции, за весь 2022-й этих цифр еще нет. Один из авторов "мартовской индексации" (ее ввели еще в 2017-м) бывший министр соцполитики Андрей Рева рассказывает OBOZREVATEL: вероятно, индексация будет на уровне 24%.

Эту цифру можно получить, добавив половину от среднего за три года роста зарплат (в процентах) и половину индекса инфляции за прошлый год. Цены в 2022-м росли быстро, поэтому и индексация может быть одной из самых существенных за последние годы.

Кому повысят пенсии:

тем, кто получает пенсии по возрасту;

военным пенсионерам;

тем, у кого расчетный размер пенсии после увеличения на 24% выше прожиточного минимума.

Те, кто выходил на заслуженный отдых по специальным правилам (это и чиновники, и ученные и целый ряд категорий), получат свою индексацию только после окончания военного положения.

И какую пенсию я получу?

Чтобы рассчитать свой размер прибавки, нужно расчетный размер выплаты увеличить на 24%. Важно: расчетный размер и фактическая пенсия – две разные цифры. Пенсии увеличивают за стаж, за определенный возраст (прибавки при достижении 80, 75 лет и т.д), за заслуги. Или же просто "дотягивают" до минимального уровня (прожиточного минимума для нетрудоспособного).

К примеру, если вы достигли 65 лет и выполнили требования по стажу (30 лет для женщин и 35 лет – для мужчин), ваша пенсия должна быть не меньше 40% минималки. На данный момент это 2680 грн. Допустим, что расчетный размер пенсии составляет 2100 грн. Еще 580 грн вам ежемесячно доплачивают, чтобы "дотянуть" до гарантированного уровня.

В результате индексации на 24% будут повышать пенсию в 2100 грн (то, что заработали). После повышения она составит 2604 грн. Это все равно меньше гарантированного размера в 2680 грн, поэтому, вероятно, размер вашей выплаты не изменится.

Другой пример – размер вашей расчетной пенсии составляет 6000 грн, вы не получаете никаких доплат. После осовременивания ваша выплата может составить 7440 грн. То есть на прибавку около 1,5 тыс. грн могут рассчитывать только те пенсионеры, у которых заработанная выплата выше 6 тыс. грн в месяц.

Бедные пенсионеры останутся без прибавки

"Самые бедные слои населения, те, кто получает пенсию около минималки, – а это около 4 млн человек – пострадают больше всего", – рассказывает Рева. В Украине минимальная пенсия составляет 2093 грн и в этом году не изменится.

В начале 2022-го минимальная пенсия была на уровне 1934 грн. Инфляция была на уровне 26,6%. В этом году, согласно оценкам Fitch Ratings, инфляция будет около 21%. Если бы минимальную пенсию и в прошлом, и в этом году увеличили как минимум на уровень роста цен, к концу 2023-м она составила бы 3052 грн.

Рева же считает, что минимальная пенсия вовсе должна быть на уровне 4 тыс. грн для того, чтобы компенсировать значительный рост цен. "Необходимо повысить минимальную зарплату с 6700 до 10 000 грн, повысить минимальную пенсию с 2093 грн до 4000 грн", – говорит он.

Однако пересчета социальных стандартов не будет. Причина: высокий дефицит госбюджета. Даже после окончания войны понадобится несколько лет для того, чтобы пенсионеры вернулись до уровня достатка, который был до полномасштабной войны.