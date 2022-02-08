В Украине растет стоимость аренды квартир: сколько придется платить и почему
В Украине на фоне подорожания квартир растет стоимость аренды. Средняя цена на однушку в столице уже составляет 14,3 тыс. грн, однако к концу года эта цифра может увеличиться на несколько тысяч.
О том, как и почему изменится рынок аренды жилья, читайте в материале OBOZREVATEL."Цены вообще растут безбожно": что говорят о ситуации на рынке
"Еще осенью можно было найти двушку недалеко от метро за 15 тыс., сейчас за эти деньги предлагают либо развалину, либо к метро нужно ехать на маршрутках", – жалуется киевлянка Мария. Она уже несколько недель ищет новое жилье, а живет в пригороде.
"Цены с осени выросли просто ужасно. Даже в том ЖК, где я сейчас живу, осенью было 8-10 тыс., а сейчас не меньше 13. Ну а если меньше, то с ужасным ремонтом", – рассказывает она.
С этим соглашается и риелтор Владимир Нестеренко. По его оценкам, за прошлый год стоимость аренды выросла примерно на 15-17%. Подорожание происходит и сейчас.
Одна из причин – дорожает продажа жилья, в результате увеличивается стоимость аренды. Украинцы, которые покупают квартиры в новостройках для заработка на аренде, видят, как меняются цены на их квартиры, и для того, чтобы заработать на своей инвестиции, поднимают цены.
"Цены безбожно выросли, а зарплаты на месте", – рассказывает житель столицы Кирилл. Аренда его квартиры с нового года подорожала с 9 до 12 тыс. грн. Такое условие поставили владельцы жилья: заканчивался срок действия договора аренды, а в новом указали уже другие суммы.
Юрий Пилипчук из Ассоциации специалистов в сфере недвижимости говорит: на данный момент резкого роста цен нет, но действительно есть желание отдельных собственников квартир заработать. Хотя далеко не всегда квартиры арендуют по тем ценам, которые указывают в объявлениях.
"Есть некая видимость роста цен. Она связана с желанием арендодателей поднять цену. Почему у них такое желание? Есть желание заработать. Всплеск активности создает спрос, и это влияет на рост цен. У нас все равно растут коммунальные расходы, и если посмотреть по реальным сделкам, мы не наблюдаем роста цен", – отмечает Пилипчук.Правил нет: балкон тоже комната, а из трешки можно сделать три однушки
Примерно 70% украинских арендодателей не платят налоги, остальные 30% – сегмент элитного жилья, небольшое количество "ФОПов", которые зарабатывают на аренде коммерческой и другой недвижимости. В сегменте бюджетного жилья абсолютное большинство собственников квартир налоги не платят.
Но и этого им мало, чтобы заработать больше. Балконы они сдают как комнаты, а из комнат делают квартиры. "Знаю случай, когда инвестор выкупил целый этаж в новостройке и переделал все квартиры в смарт", – рассказывает риелтор Владимир Нестеренко.
А те собственники жилья, которые не могут позволить себе целый этаж, еще на этапе ремонта переоборудуют жилье. Например, из трехкомнатной квартиры делают три однушки, в каждой – туалет и ванную. Для этого разводят трубы и электроэнергию из расчета, что в объекте будут жить три арендатора с разными входами, кухнями и санузлами.
А особо ушлые собственники квартир уже давно разобрались, что выгоднее сдавать студентам комнаты, а не всю квартиру целиком. Как результат, даже "плохую" двушку можно сдать в аренду за 16 тыс. грн. В каждой комнате – по две кровати, каждую сдают по 3-4 тыс. грн.
Еще можно заселить человека, например, на балкон. Важно при этом назвать его "небольшой комнатой". Тогда можно просить 4 тыс. грн. Так, к примеру, сделал киевлянин Владимир Майборода. "Сдам отдельную комнату под ключ для одной девушки", – написал он в соцсетях. На балконе он установил раскладное кресло и небольшой столик. При этом девушке, которая согласится на такую "комнату", предлагают также платить 500 грн за отопление, которого на балконе по закону быть не может.Как будут меняться цены на аренду квартир?
Пилипчук считает, что в 2022 году причин для резкого роста цен нет. Украинцы не стали богаче, ситуация в экономике кардинально в лучшую сторону не изменилась. Рост, по оценкам эксперта, будет на уровне 10-15%: это позволит компенсировать инфляцию.
"Много факторов. Цена зависит от того, какой будет ситуация в мире, что будет с экономикой, политикой, войной ... Но если предположить, что все факторы останутся неизменными, думаю, будет небольшой прирост. Я бы сказал, что на уровне 10-15%", – говорит риелтор.
По данным крупного агентства недвижимости, уже сейчас в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 14,3 тыс. грн. Двушку можно арендовать за 20,4 тыс. грн, а трехкомнатная квартира обойдется в 34 тыс. грн. Если оценки риелторов окажутся правильными, то к концу года однушка в среднем будет стоить около 16 тыс. грн. Это больше, чем средняя зарплата в Украине.