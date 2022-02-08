В Украине растет стоимость аренды квартир: сколько придется платить и почему

В Украине на фоне подорожания квартир растет стоимость аренды. Средняя цена на однушку в столице уже составляет 14,3 тыс. грн, однако к концу года эта цифра может увеличиться на несколько тысяч.

О том, как и почему изменится рынок аренды жилья, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Еще осенью можно было найти двушку недалеко от метро за 15 тыс., сейчас за эти деньги предлагают либо развалину, либо к метро нужно ехать на маршрутках", – жалуется киевлянка Мария. Она уже несколько недель ищет новое жилье, а живет в пригороде.

"Цены с осени выросли просто ужасно. Даже в том ЖК, где я сейчас живу, осенью было 8-10 тыс., а сейчас не меньше 13. Ну а если меньше, то с ужасным ремонтом", – рассказывает она.

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С этим соглашается и риелтор Владимир Нестеренко. По его оценкам, за прошлый год стоимость аренды выросла примерно на 15-17%. Подорожание происходит и сейчас.

Одна из причин – дорожает продажа жилья, в результате увеличивается стоимость аренды. Украинцы, которые покупают квартиры в новостройках для заработка на аренде, видят, как меняются цены на их квартиры, и для того, чтобы заработать на своей инвестиции, поднимают цены.

"Цены безбожно выросли, а зарплаты на месте", – рассказывает житель столицы Кирилл. Аренда его квартиры с нового года подорожала с 9 до 12 тыс. грн. Такое условие поставили владельцы жилья: заканчивался срок действия договора аренды, а в новом указали уже другие суммы.

Юрий Пилипчук из Ассоциации специалистов в сфере недвижимости говорит: на данный момент резкого роста цен нет, но действительно есть желание отдельных собственников квартир заработать. Хотя далеко не всегда квартиры арендуют по тем ценам, которые указывают в объявлениях.

"Есть некая видимость роста цен. Она связана с желанием арендодателей поднять цену. Почему у них такое желание? Есть желание заработать. Всплеск активности создает спрос, и это влияет на рост цен. У нас все равно растут коммунальные расходы, и если посмотреть по реальным сделкам, мы не наблюдаем роста цен", – отмечает Пилипчук.

Примерно 70% украинских арендодателей не платят налоги, остальные 30% – сегмент элитного жилья, небольшое количество "ФОПов", которые зарабатывают на аренде коммерческой и другой недвижимости. В сегменте бюджетного жилья абсолютное большинство собственников квартир налоги не платят.

Но и этого им мало, чтобы заработать больше. Балконы они сдают как комнаты, а из комнат делают квартиры. "Знаю случай, когда инвестор выкупил целый этаж в новостройке и переделал все квартиры в смарт", – рассказывает риелтор Владимир Нестеренко.

А те собственники жилья, которые не могут позволить себе целый этаж, еще на этапе ремонта переоборудуют жилье. Например, из трехкомнатной квартиры делают три однушки, в каждой – туалет и ванную. Для этого разводят трубы и электроэнергию из расчета, что в объекте будут жить три арендатора с разными входами, кухнями и санузлами.

А особо ушлые собственники квартир уже давно разобрались, что выгоднее сдавать студентам комнаты, а не всю квартиру целиком. Как результат, даже "плохую" двушку можно сдать в аренду за 16 тыс. грн. В каждой комнате – по две кровати, каждую сдают по 3-4 тыс. грн.

Еще можно заселить человека, например, на балкон. Важно при этом назвать его "небольшой комнатой". Тогда можно просить 4 тыс. грн. Так, к примеру, сделал киевлянин Владимир Майборода. "Сдам отдельную комнату под ключ для одной девушки", – написал он в соцсетях. На балконе он установил раскладное кресло и небольшой столик. При этом девушке, которая согласится на такую "комнату", предлагают также платить 500 грн за отопление, которого на балконе по закону быть не может.

Пилипчук считает, что в 2022 году причин для резкого роста цен нет. Украинцы не стали богаче, ситуация в экономике кардинально в лучшую сторону не изменилась. Рост, по оценкам эксперта, будет на уровне 10-15%: это позволит компенсировать инфляцию.

"Много факторов. Цена зависит от того, какой будет ситуация в мире, что будет с экономикой, политикой, войной ... Но если предположить, что все факторы останутся неизменными, думаю, будет небольшой прирост. Я бы сказал, что на уровне 10-15%", – говорит риелтор.

По данным крупного агентства недвижимости, уже сейчас в Киеве средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 14,3 тыс. грн. Двушку можно арендовать за 20,4 тыс. грн, а трехкомнатная квартира обойдется в 34 тыс. грн. Если оценки риелторов окажутся правильными, то к концу года однушка в среднем будет стоить около 16 тыс. грн. Это больше, чем средняя зарплата в Украине.