Цены на квартиры будут расти на 35% в год: сколько будет стоить квадрат

Стоимость новых домов на этапе строительства будет расти на 30-35% в год, а после ввода в эксплуатацию увеличится еще на 15-20%. При этом стоимость жилья в Украине недооценено, поэтому подорожание продолжится.

Об этом в интервью UBR заявил представитель одной из компаний-застройщиков Рамиль Мехтиев. Так, по его словам, материалы компании покупают уже по более высоким ценам, в то время как цены не пересмотрели. В результате компенсировать разницу будут в будущих проектах.

"Мы оцениваем рост цен в около 30-35% за год. Полагаем, что после ввода в эксплуатацию цена поднимется еще приблизительно на 15-20%. Но у каждого из проектов изначально отличалась стоимость", – отмечает эксперт. Застройщик добавляет: уже из-за инфляционных процессов себестоимость увеличилась на 20%.

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А целом эксперт уверен, что постепенно стоимость жилья достигнет около трех тысяч за квадратный метр (сейчас колеблется около 1 тыс. долларов, зависимо от класса дома). "Пока мы можем прогнозировать динамку роста цен на сырье до ноября-декабря – эти месяцы будут точкой отсечения, когда станет понятно, продолжится ли удорожание", – отмечает эксперт.

К слову, подорожание недвижимости в новостройках также может произойти в результате пересмотра налоговой нагрузки. Так, Кабинет министров предлагает ввести 20% НДС на первую продажу жилья физическому лицу. Такое новшество может отобразится и на ценах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, часть экспертов считает, что причин для резкого подорожания жилья нет: для этого должна расти покупательская способность украинцев. Пока у украинцев нет денег, возможность покупать дорогие квартиры нет.