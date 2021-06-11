Новый налог на квартиры в Украине: как взлетят цены и кого ждут проблемы

Правительство Украины предлагает ввести НДС в размере 20% для новостроек (законопроект №5600). В результате все новые квартиры могут резко взлететь в цене, а часть девелоперов оказаться на грани банкротства.

Действительно ли увеличение налогов приведет к взлету цен и как они могут измениться из-за новой идеи Кабмина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Введут НДС на новые квартиры (кроме доступного жилья). Тем, кто захочет купить жилье в новом доме от застройщика, придется заплатить 20% налога на добавленную стоимость. Фактически, это косвенный налог, который закладывают в стоимость большинства товаров. Вскоре список таких товаров может пополнить и жилье в новостройках.

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Мнения о том, как это отобразится на ценах, расходятся. Одни считают, что застройщики даже при всем желании из собственного кошелька компенсировать дополнительные 20% расходов не смогут. Мол, в лучшем случае цены вырастут на 10-15%. А в некоторых случаях сразу на 20%.

Другие же считают, что возможности для повышения цен нет. Мол, у покупателей просто нет денег, чтобы платить больше. "Потенциала для значительного роста цен точно нет. Поэтому какие бы дополнительные налоги не вводились, это скорее уменьшит доход продавцов, а не увеличит цены", – рассказал OBOZREVATEL Эдуард Бразас, руководитель отдела аналитики АСНУ.

Аналитик консалтинговой компании SV Development Сергей Костецкий вовсе считает, что такое новшество станет мощным ударом по рынку первичного жилья. "Если введут, это рынок положит на лопатки. И так в первичке немногие покупают жилье, – заявил он.

"Много застройщиков реально объявят себя банкротами. Сейчас небольшие строительные компании и так выживают, хорошо себя чувствуют только гиганты", – говорит Костецкий.

По его словам, у девелоперов нет денег для того, чтобы самостоятельно оплатить разницу в налогах. В результате в Украине могут закрыться целый ряд застройщиков, пострадают в итоге и покупатели.

Без НДС оставят только то жилье, которое приобретается с помощью специальных государственных программ (когда процент кредита оплачивают из бюджета), и то жилье, которое полностью построено за счет государственных средств.

Таких программ в Украине немного, бюджет на доступное жилье крайне ограничен. В целом же НДС для новостроек может привести к ситуации, когда разницы между ценой квартиры без ремонта в новом доме и отремонтированного жилья на вторичке не будет.

"С 2020 года и без того спрос на первичку упал. После ситуации с "Аркадой" люди бояться покупать на первичке квартиры. Если еще и налог введут, это просто будет означать для многих закрытие", – уверяет Костецкий.

В АСНУ также категорически идею не поддерживают: "Строительная отрасль – один из локомотивом экономики, это выстрел себе в ногу от власти".

Минрегион ежемесячно подсчитывает, сколько стоит построить квадрат жилья. И по их данным, в Киеве это всего лишь около 16,4 тыс. грн. В столице же в среднем квадрат продают за 33 тыс. грн. Значит ли это, что застройщики получают сверхприбыль, вопрос спорный. Часто на разрешительную документацию, покупку земли, согласования всех норм, инфраструктуру уходят куда более значительные суммы.

Кроме того, стоимость строительства также зависит от класса дома, материалов и даже района. В любом случае введение НДС как минимум урежет заработки небольших девелоперов и вынудит их повысить цены по крайней мере на жилье эконом и среднего класса.

Также в Кабмине хотят ввести НДФЛ для продажи третьей квартиры на вторичке. Простые украинцы (физлица) при продаже недвижимости должны заплатить налог в размере 5%, а компании – 18%. В Минфине предлагают ввести норму, согласно которой начиная с третьей квартиры рядовые украинцы должны будут платить столько же, сколько и компании.

Опрошенные OBOZREVATEL нардепы склоняются к мнению, что к первому чтению законопроект перепишут, вполне вероятно, что и норму с НДС на новостройки пересмотрят. Государство поддерживает строительство нового жилья, это возможность создавать рабочие места, решать жилищный вопрос для молодых семей. С другой же стороны, с помощью подобных мер (прописаны в законопроекте №5600) государство может дополнительно собрать около 60 млрд грн. А в условиях сложной экономической ситуации и кризисов деньги власти нужны.