В Минэкономики пообещали снижение цен на подсолнечное масло

Социальные сорта подсолнечного масла в Украине должны значительно подешеветь уже до конца августа-2021. Такое обещание сделали в Министерстве экономики.

Об этом сообщила пресс-служба на официальном сайте ведомства. Так, в понедельник, 16 августа, правительство провело совещание с представителями рынка. Отмечается, что по сравнению с началом месяца на 13 августа цена на масло снизилась лишь на 1,3%.

При этом индекс продовольственных цен FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) на этот товар упал на 10% еще в конце прошлого месяца, но в Украине стоимость осталась на том же уровне. Как сказано в сообщении, внутренний рынок с отставанием среагировал на мировые тенденции.

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Министерство считает, что индекс FAO необходимо корректировать, ведь он основывается на пяти масличных культурах и высокий удельный вес там составляет пальмовое масло.

"Но несмотря на это, существуют возможности для снижения стоимости этого социального для Украины продукта", – добавили в ведомстве. Участники совещания договорились о соответствующих мерах.

Договоренности, как сказано в сообщении, позволят "осуществлять взвешенную ценовую политику и придерживаться высоких стандартов социально ответственного бизнеса".

На сколько именно изменится цена подсолнечного масла в стране, не уточняется.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что в Украине уже осенью могут снизиться цены на подсолнечное масло, но это будет зависеть от размеров урожая и других факторов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, по итогам 2020-го наша страна заняла первую строчку в рейтинге главных экспортеров подсолнечного масла в мире. Больше всего украинского продукта доставили в Индию (31%), Китай (20%) и Нидерланды (10%).