Цены на масло в Украине вскоре резко изменятся: когда лучше покупать

В Украине уже осенью могут снизиться цены на подсолнечное масло. При этом стоимость будет зависеть от нескольких факторов. Один из них – размеры урожая, который в этом году по оценкам USDA может составить 16,5 млн тонн против 13,4 млн тонн в 2020-м.

Это может хотя бы сезонно ограничить дальнейший рост цены либо даже выступить фактором снижения. Об этом говорится в материале UBR.ua.

Заместитель директора ИК "ПроАгро Групп" Мария Колесник заявила, что цена все равно, хотя бы не надолго, но должна снизиться, так как новый урожай и закупочная цена на подсолнух будут проседать.

"Но если в мире тренды будут направлены на рост стоимости растительных масел – подсолнечного, пальмового, соевого, то это потянет за собой и украинские цены. Но пока оснований для ценового роста нет", – отметила специалист.

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Кроме того, как передает руководитель отдела зерновых и масличных рынков ИА "АПК-Информ" Анна Танская, не стоит забывать, что в формировании стоимости масла заложены себестоимость выращивания самого сырья, а также затраты на переработку, включая постоянно растущие тарифы на энергоносители, логистику, семена, средства защиты растений и пр.

Ранее сообщалось, что попытки ограничить места продажи алкоголя и сигарет в Украине могут привести к подорожанию данной продукции. С такой инициативой ранее выступил нардеп Георгий Мазурашу в законопроекте № 5805, зарегистрированный в Раде 19 июля.

Так, для оборудования отдельных торговых точек для продажи алкоголя и табака нужно будет задействовать капитальные инвестиции, что и приведет к повышению стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, осенью в Украине вероятнее всего подорожают молоко и молочные продукты. Одна из причин – в этот период года уменьшаются надои молока, что и влияет на цену.