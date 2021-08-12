Украина стала главным мировым экспортером подсолнечного масла в 2020-м: куда продавали

Украина заняла первую строчку в рейтинге главных экспортеров подсолнечного масла в мире по итогам 2020-го. Больше всего продукта доставили в Индию (31%), Китай (20%) и Нидерланды (10%).

Отмечается, что в каждой из стран на рынке Украина занимала лидирующие места. Об этом сообщает Ukrainian Agribusiness Club в Facebook.

При этом Украина является не только крупнейшим экспортером данного продукта, а еще и крупнейшим производителем. Так, доля масла составляла 11% экспортной выручки страны в минувшем году.

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Напомним, стоимость подсолнечного масла в Украине в августе стала дороже на 30-35%, чем в Европе. Так, если литр подсолнечного масла в нашей стране стоит 2,03 евро (62,86 грн по сегодняшнему курсу), то в Испании стоимость продукта составляет 1,44 евро (45,26 грн), в Польше – 1,2 евро (37,72 грн), а в Венгрии – 1,5 евро (47,14 грн).

Экономист Олег Пендзин заявил, что на данный момент Украина очень сильно зависима от производителей мировых цен. "Но наши производители, как мировые производители, не спешат снижать цены. Цена на масло подсолнечное на мировом рынке снизилась на 10%, а в Украине – только на 0,7% за июль. При этом литр масла в Украине на 30-35% дороже, чем у стран-соседей – поляков, словаков, венгров", – заявил специалист.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в 2020 году украинские пчеловоды экспортировали 81 тыс. т меда. Это на 45% больше аналогичного показателя 2019-го и является абсолютным рекордом за всю историю Украины.