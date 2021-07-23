Терминал ПриватБанка забрал деньги, но не пополнил счет: средства возвращать отказались

Терминал ПриватБанка, который принимает доллары для пополнения валютной карты, после приема купюры в 100 долларов счет не пополнил. В финансовом учреждении пообещали разобраться в ситуации, однако после отказали возвращать средства.

Об этом клиент банка написал на специализированном форуме "Минфин". Как рассказывает украинец, возле терминала уже стоял иностранец, который также лишился своих средств после попытки пополнить счет. "К сожалению, не принял к вниманию, что возле терминала уже стоял человек, у которого терминал забрал деньги и не засчитал их на счет", – пишет клиент.

После пополнения счета на экране появилась надпись, что терминал купюры не принимает. От оператора колл-центра "Привата" клиент получил инструкцию: завершить операцию и в течение 24 часов деньги появятся на счету. Однако в личном кабинете появилась другая информация: отобразилась заявка и сроки ее рассмотрения – до 14 дней.

Видео дня

"Через сутки появилось сухое сообщение без объяснений: сбой терминала не подтвердился. Сразу позвонил оператору, который не смог объяснить причин (не смог сообщить ни результатов инкассации, ничего) и также отказался комментировать... Оператор создала новую заявку (22595546), и через час снова появился сухой отказ без объяснений", – пожаловался клиент банка.

Уже после публикации жалобы в "Привате" ответили, что разбираются в ситуации. О результатах очередной проверки пообещали сообщить позже.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что делать, если банкомат забрал деньги, но не перевел их на счет. Это может произойти по нескольким причинам, в том числе из-за специальных устройств мошенников.