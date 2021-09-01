Тариф на газ побил рекорд: украинским семьям придется платить в два раза больше зимой

Цены на газ в Европе достигли рекордных за два года $600 за тысячу кубометров, это уже привело к росту месячных тарифов на газ в Украине. Те семьи, которые пользуются годовыми тарифами, изменения на себе не почувствуют. При этом, по сравнению с прошлым годом, в среднем стоимость голубого топлива взлетела в 2 раза.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Подорожания газа спровоцирована "Газпромо", который отказался увеличивать поставки голубого топлива через Украину. А после того, как суд в Германии отказался создавать отдельные условия для "Северного потока-2", вовсе остановил продажу газа на 2022 год.

С 1 мая всех украинцев по умолчанию перевели на годовые тарифы. Они в сентябре не поменяются (узнать можно на сайте своего поставщика). Те семьи, которые решили испытать судьбу и в надежде, что цены летом будут снижать перешли на месячные тарифы, вынуждены будут переплачивать.

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К примеру, в сентябре:

"Киевгазэнерджи" повысил цены с 15,76 до 19,8 грн за куб;

"Черкассыгаз сбыт" – с 15,6 до 16,76 грн за кубометр.

Даже если стоимость голубого топлива на рынке продолжит расти, для украинцев цена останется неизменно. К примеру, для "Нафтогаза" она составляет 7,96 грн за куб. Также можно заказать услугу сезонных цен и равномерно платить за голубое топливо в течение всего года.

К примеру, семья, которая зимой тратит 300 кубов газа в месяц на отопление дома, заплатит за голубое топливо 2388 грн. В октябре 2020-го они за такой же объем голубого топлива платили всего 1410 грн (куб стоит 4,7 грн). В целом же стоимость газа за год взлетела в несколько раз.

Отметим, как ранее писал OBOZREVATEL: