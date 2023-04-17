Старые монеты в 1 копейку могут обогатить украинцев: сколько за них заплатят

Старые украинские монеты в 1 копейку могут принести своим владельцам большие деньги. Дело в том, что ввиду своих особенностей они входят в разнообразные коллекции, а потому нумизматы готовы за них хорошо платить.

Видео дня

К примеру, 1-копеечные монеты 1996 года. По данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки":

разновидность 1БА с большими ягодами можно продать по цене от 1300 грн до 2000 грн;

разновидность 1БВ с маленькими ягодами – от 2500 грн до 3000 грн.

"Копейка 1996 г. встречалась не только в наборах НБУ, иногда ее находили в обращении. Однако монеты из обращения дешевле, чем копейки из набора", – рассказывают нумизматы.

А за монету того же 1992 года, но разновидности 1.35АА могут заплатить около 11 000 грн. Ее отличают:

ступенчатая верхушка правого верхнего листа;

маленькие ягоды.

Ценится и монета в 1 копейку 1992 года разновидности 1.11АЕ. По данным специалистов, на специализированных аукционах за нее могут заплатить от 4000 до 7000 грн. Узнать такую монету можно по:

округлой верхушке правого верхнего листа;

больших ягодах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ценятся и старые 5-копеечные монеты. К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!