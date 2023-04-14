Старые 5-копеечные монеты могут обогатить украинцев: за какие много заплатят

За старые 5-копеечные монеты украинцы могут получить хорошие деньги. Заплатить за них могут несколько тысяч гривен. Покупают такие монеты коллекционеры – для разнообразных наборов.

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К примеру, за 5 копеек 1992 года разновидности 2БАм, по данным специалистов ресурса "Монеты-ягодки", могут заплатить от 2500 грн до 3000 грн. Такие монеты отличают:

средний зуб тризуба – он острый и узкий;

единица в дате – без хвостика;

гроздь №2 – в форме тупоугольного треугольника.

гурт с мелкой насечкой.

Монеты разновидности 1.1ААк 1992 года можно продать за 4000-6000 грн. Отличить от других монет их можно по:

среднем зубе тризуба – с утолщением в верхней части;

единице в дате – она с хвостиком;

грозди №2 – в форме прямоугольного треугольника.

гурту с крупной насечкой.

"Из-за ошибки на монетном дворе небольшое количество монет получило крупную насечку на группе. Именно такие 5 копеек дорого покупают нумизматы", – рассказывают специалисты.

А вот 5 копеек 1996 года можно продать более чем за 1000 грн. "Тираж 5 копеек 1996 г. составил всего 5000 шт., поэтому монета редкая и имеет высокую цену", – объясняют специалисты.

При этом они отмечают: 5 копеек из банковского набора стоят дороже, чем монеты, которые были в обращении. "Чем лучше состояние, тем больше будет желающих купить такой пятак", – подчеркивают нумизматы.

Как сообщал OBOZREVATEL, также дорого можно продать 1 грн 1992 года разновидности 1.1ААг. За эту монету могут заплатить от 10 000 до 20 000 грн.

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