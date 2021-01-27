"Слуга народа" предложил штрафовать украинцев за неправильно установленные кондиционеры

В Верховной Раде предложили штрафовать украинцев за неправильно установленные кондиционеры на домах.

Соответствующий законопроект (№4619) инициировал народный депутат из партии "Слуга народа" Сергей Гривко. Документ появился на сайте парламента.

Согласно проекту, за это нарушение на владельца кондиционера смогут наложить штраф в размере 1 700 гривен. Если нарушение будет повторяться, придется заплатить 3 400 гривен.

Уточняется, что неправильно установленными будут считаться кондиционеры, конденсат из которых капает на фасад, асфальт или на прохожих.

Владельцы кондиционеров заранее должны продумать способ вывода конденсата. Это может быть ливневая или бытовая канализация, специальные резервуары, которые не будут мешать гражданам.

В пояснительной записке сказано, что законопроект нужен, чтобы обеспечить чистоту окружающей среды и предотвратить нарушение прав других граждан.

Как пояснил ТСН инженер-проектировщик Дмитрий Макагон, беспорядочно вывешены кондиционеры на балконах – незаконны.

"Эстетически – это плохо. Архитектор задумывал один вид фасада, а люди самовольно его меняют. Это еще и повреждения фасада, повреждения его герметичности. Туда может попадать вода.

На самом деле, кроме эстетики очень много нюансов. Изменять фасад самовольно не допускается, по нашим нормам, законами. Впрочем, это не наказывается, поэтому все это делают", – отметил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что граждане не будут платить штрафы или пеню, если не вовремя рассчитаются за газ и тепло в январе.