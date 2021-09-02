Сколько можно было купить на среднюю зарплату в Украине сейчас и 25 лет назад: опубликованы цифры
В Украине за время существования гривни, с 2 сентября 1996-го до 2 сентября 2021-го, средняя зарплата увеличилась в 112,7 раза, в то же время цены на хлеб взлетели в 46 раз. В результате в 1996-м за среднюю зарплату можно было купить 250 булок хлеба, а на данный момент уже 616.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В 1996-м, после введения гривни, средняя зарплата составляла всего 125,8 грн. На эти деньги можно было купить 71,4 доллара, или, например, 251 батон хлеба. За 25 лет зарплата выросла в 112,7 раза, курс доллара – в 15,27 раза, а хлеб подорожал в 46 раз!
Как результат, сейчас со средней зарплатой украинец может купить 527,5 доллара, или 616 батонов хлеба. Если измерять зарплату в гривне, она выросла в 112,7 раза, если в долларах – всего в 7,3 раза, а в хлебе – в 2,4 раза. Сколько батонов хлеба можно было купить за среднюю зарплату в разные годы:
1996-й – 250
1997-й – 275
1998-й – 255
1999-й – 230
2000-й – 149
2001-й – 188
2002-й – 251
2003-й – 257
2004-й – 289
2005-й – 381
2006-й – 476
2007-й – 537
2008-й – 605
2009-й – 492
2010-й – 546
2011-й – 582
2012-й – 592
2013-й – 620
2014-й – 639
2015-й – 548
2016-й – 453
2017-й – 494
2018-й – 507
2019-й – 494
2020-й – 609
2021-й – 616
Украинская гривня входит в число самых недооцененных в мире. К примеру, в The Economist (использовали паритет покупательской способности) подсчитали, что доллар в Украине должен стоить около 11,5 грн. И если бы удалось достичь такого курса, значительно могли подешеветь импортная продукция, в том числе и энергоресурсы.
Отметим, украинская гривня появилась 2 сентября 1996-го. При этом некоторые банкноты и монеты начали изготовлять еще в 1992-м.
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