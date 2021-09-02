Курс взлетел в 15 раз, а хлеб подорожал в 46: как и почему менялась гривня за время своего существования

Украинской гривне 2 сентября 2021-го исполнилось 25 лет. За время своего существования нацвалюта по отношению к доллару упала в цене в 15 раз, при этом средняя зарплата в гривне выросла в 112,7 раза.

О том, как менялась национальная валюта за время своего существования и что ее ждет в будущем, читайте в материале OBOZREVATEL.

Что можно было купить на гривню тогда и сейчас. В 1996-м, после введения гривни, средняя зарплата составляла всего 125,8 грн. На эти деньги можно было купить 71,4 доллара, или, например, 251 батон хлеба. За 25 лет зарплата выросла в 112,7 раза, курс доллара – в 15,27 раза, а хлеб подорожал в 46 раз!

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Как результат, сейчас со средней зарплатой украинец может купить 527,5 доллара, или 616 батонов хлеба. Если измерять зарплату в гривни, она выросла в 112,7 раза, если в долларах – всего в 7,3 раза, а в хлебе – в 2,4 раза. Сколько батонов хлеба можно было купить за среднюю зарплату в разные годы:

1996-й – 250

1997-й – 275

1998-й – 255

1999-й – 230

2000-й – 149

2001-й – 188

2002-й – 251

2003-й – 257

2004-й – 289

2005-й – 381

2006-й – 476

2007-й – 537

2008-й – 605

2009-й – 492

2010-й – 546

2011-й – 582

2012-й – 592

2013-й – 620

2014-й – 639

2015-й – 548

2016-й – 453

2017-й – 494

2018-й – 507

2019-й – 494

2020-й – 609

2021-й – 616

Сколько стоил доллар тогда и сейчас. Украинская гривня входит в число самых недооцененных в мире. К примеру, в The Economist (использовали паритет покупательской способности) подсчитали, что доллар в Украине должен стоить около 11,5 грн. И если бы удалось достичь такого курса, значительно могли подешеветь импортная продукция, в том числе и энергоресурсы.

Курс доллара начинался с отметки в 1,76 грн/$ и за время существования украинской нацвалюты обвалился более чем в 15 раз. К примеру, за 100 долларов второго сентября 1996-го нужно было заплатить 176 грн. А сейчас за такое количество валюты придется отдать уже 2689 грн. Ознакомиться с тем, как менялся курс доллара, можно с помощью инфографики.

В целом, как видно на графике, гривня обваливалась несколько раз. Она уверенно шла вниз в течение 90-х, затем резко упало в 2009-м и повторила падение в 2015-м. Несмотря на это появилось значительное достижение – Нацбанк отказался от ручного формирования курса. Теперь его устанавливает рынок, НБУ же либо покупает, либо продает валюту, сглаживая колебания.

Первые банкноты и монеты разработали еще в 1992-м, хотя ввели в оборот их позднее, только в 1996-м. По сегодняшний день, например, только 1 гривню выпускали пять раз: три раза в купюрах и два раза в монетах. Также есть пять банкнот и монет номиналом в 10 гривен.

Сейчас из оборота исключают три банкноты в 1 гривню, три банкноты в 2 гривни, 4 купюры номиналом в 5 гривен, по три банкноты в 10 и 20 гривен, и по одной в 50 и 100 грн. Все дело в инфляции и ревальвации. Постепенно стоимость денег меняется. Поэтому, к примеру, в 2019-м появилась банкнота в 1000 грн, а вместо мелких купюр, которые быстро изнашиваются, вводят монеты, срок жизни которых в несколько раз больше.

Что интересно, в свое время Нацбанк рассматривал возможности ввести монеты в 3 и 15 копеек, но тогда решили, что монетно-банкнотный ряд был бы слишком перегружен.

Кстати, Международный финансовый банк дважды (в 2008 и 2013 годах) признавал украинскую гривню самой красивой валютой мира.

В Украине в ближайшем будущем планируют ввести электронную гривню, фактически это приведет к тому, что Нацбанку вообще не нужно будет выпускать банкноты. Это позволит сэкономить десятки миллионов на кассирах, инкассаторах, сейфах, печати банкнот и т.д.

"Поскольку, не нужно всех этих систем, перевод в е-гривне – дешевле. – говорит СТО (технический директор – Ред.) британской финтех-компании Wirex Руслан Колодяжный. – Перевод 1 млн грн на платформе е-гривна будет стоить в 1000 раз дешевле, чем перевод с банка в банк".

В 2018-м году е-гривну впервые протестировали. В оборот выпустили 5443 грн. Пользовались ее волонтеры, сотрудника Нацбанка. Но дальше эксперимента дела так и не зашло. В 2021-м приняли новый закон, который позволяет полноценно запустить электронную валюту. Однако на данный момент речь идет только о будущих новшествах. В целом же гривня остается одной из самых красивых валют мира, которая в разы недооценена.