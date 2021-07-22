Мелочь в Украине продают за десятки тысяч гривен: как выглядит особая копейка

В Украине за 2 копейки 1992 года выпуска можно выручить до 30 тыс. грн. Такая монета уже вышла из оборота и некоторые из ее разновидностей ценятся среди нумизматов.

Об этом сообщает профильное издание Monety. Две копейки 1992 года выпуска с узким венком у нумизматов считаются особо редкими, их могут купить за крупную сумму.

"В 1992 году 2 копейки отчеканили с узким венком, это была пробная монета. По информации из книги А. Люлько "ЛСЗ – первый монетный двор Украины" тираж составил всего 20-30 штук. В каталоге И. Коломийца данная разновидность отмечена как 1ГА", – говорится в материале.

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У такой монеты, как видно на картинке выше, ободок значительно удален от края. Это ошибка: изначально планировали использовать один инструмент для изготовление 10 и 2 копеек. Но потом оказалось, что 2 копейки имеют больший диаметр, поэтому та мелочь, которая была изготовлена в первую очередь сделана с не походящим инструментом.

"2 копейки 1992 г. 1ГА могут быть выполнены из алюминия, немагнитной или магнитной стали, никелевого сплава, меди. Самая дешевая монета из алюминия, ее стоимость от 13 до 20 тыс. грн. В других металлах монета ценится выше. В 2017 г. на аукционе ИТК продали 2 копейки из немагнитной стали за $1100 (эквивалент более 30 тыс. грн)", – говорится в материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцам подсовывают фальшивые гривни. Их можно встретить в общественном транспорте и в магазинах.