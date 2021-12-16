"Тысячу Зеленского за вакцинацию" придется ждать до 10 дней, а Дія может "лечь"

Украинцы начнут получать "тысячу от Зеленского за вакцинацию" уже 20-21 декабря. Общий же срок между подачей заявки и получением денег будет составлять около 10 дней. При этом в Минцифры предупредили, что после старта начала выплат 19 декабря "Дія" может испытать некоторые проблемы и даже "лечь" – из-за огромной нагрузки.

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы будут решены до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что деньги могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", – рассказал в интервью BBC Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В то же время он признался, что большой наплыв людей в "Дію" для получения выплаты может существенно повлиять на ее работу. В частности, возможно повторение ситуации, сложившейся после старта тестовой регистрации на получение "тысячи от Зеленского за вакцинацию" 13 декабря.

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Тогда из программы начали пропадать документы и сертификаты. Подобное, по словам Федорова, может случится и после полноценного старта выплат.

"Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все, чтобы все работало", – подчеркнул министр.

Пока что для этого обязательно иметь приложение Дія для смартфона или планшета (портал Дія не подойдет):

в приложении нужно перейти в услугу "єПідтримка";

пройти проверку на соответствие указанным критериям;

открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Сейчас с программой сотрудничают 6 банков. В частности:

Monobank;

Альфа-банк;

А-Банк;

ПриватБанк;

Укргазбанк;

Ощадбанк.

Комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить деньги, не будет. Карточки будут бесплатными, как на этапе открытия, так и во время пользования и закрытия счета.

В будущем "тысячу за вакцинацию" смогут получить даже незарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года.

"С 19 декабря услуга (получение выплат) станет доступна в мобильном приложении Дія. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе – 3 квартал 2022 года – будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Потратить "тысячу Зеленского" можно в течение четырех месяцев. В противном случае деньги вернутся государству.

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

спортивные и фитнес-залы;

внутренних перевозок.

Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, уже объявлено, что "тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку книг, а для украинцев старше 60 лет – на покупку лекарств.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу от Зеленского за вакцинацию" можно получить до 19 декабря. Для этого нужно обновить приложение "Дія" до последней версии и записаться на тестирование услуги. Заявки принимаются до 18 декабря.