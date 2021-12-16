"Тысячу Зеленского за вакцинацию" придется ждать до 10 дней, а Дія может "лечь"

Роман Костюченко
Личные финансы
3 минуты
512
В 'Дії' возможны сбои во время выплаты 1000 грн за вакцинацию

Украинцы начнут получать "тысячу от Зеленского за вакцинацию" уже 20-21 декабря. Общий же срок между подачей заявки и получением денег будет составлять около 10 дней. При этом в Минцифры предупредили, что после старта начала выплат 19 декабря "Дія" может испытать некоторые проблемы и даже "лечь" – из-за огромной нагрузки.

"Минэкономики обещает, что все бюрократические проблемы будут решены до 20 декабря, деньги начнут приходить с 20-21 декабря. В уведомлениях мы предупреждаем, что деньги могут прийти через 10 дней после того, как человек оставит заявку. Надеемся, что еще раньше", – рассказал в интервью BBC Украина министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В то же время он признался, что большой наплыв людей в "Дію" для получения выплаты может существенно повлиять на ее работу. В частности, возможно повторение ситуации, сложившейся после старта тестовой регистрации на получение "тысячи от Зеленского за вакцинацию" 13 декабря.

Видео дня

Тогда из программы начали пропадать документы и сертификаты. Подобное, по словам Федорова, может случится и после полноценного старта выплат.

"Могут возникнуть проблемы. Есть много реестров, которые могут не выдержать. Но мы делаем все, чтобы все работало", – подчеркнул министр.

Как получить 1000 грн за вакцинацию

Пока что для этого обязательно иметь приложение Дія для смартфона или планшета (портал Дія не подойдет):

  • в приложении нужно перейти в услугу "єПідтримка";

  • пройти проверку на соответствие указанным критериям;

  • открыть в онлайн-банке виртуальный счет и получить деньги.

Кто может получить "тысячу Зеленского за вакцинацию"

Сейчас с программой сотрудничают 6 банков. В частности:

  • Monobank;

  • Альфа-банк;

  • А-Банк;

  • ПриватБанк;

  • Укргазбанк;

  • Ощадбанк.

Комиссий за обслуживание виртуальных карт, на которые будут приходить деньги, не будет. Карточки будут бесплатными, как на этапе открытия, так и во время пользования и закрытия счета.

В будущем "тысячу за вакцинацию" смогут получить даже незарегистрированные в "Дії" украинцы. Сделать это они смогут не раньше июля 2022 года.

"С 19 декабря услуга (получение выплат) станет доступна в мобильном приложении Дія. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе – 3 квартал 2022 года – будет предложен альтернативный механизм начисления, над которым сейчас работают", – заявлял министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Потратить "тысячу Зеленского" можно в течение четырех месяцев. В противном случае деньги вернутся государству.

Что известно о "тысяче Зеленского за вакцинацию"
На что можно будет потратить эти деньги

Раздача тысячи гривен за вакцинацию направлена, в первую очередь, на поддержку бизнеса, а не людей. Рядовым украинцам же просто дается возможность дополнительно воспользоваться рядом услуг.

Об этом ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Также он подчеркнул: программа направлена на поддержку ряда направлений бизнеса, больше других, по мнению власти, пострадавших от пандемии COVID-19, и где есть угроза потери рабочих мест:

  • креативных индустрий (кинотеатры, театры, кинозалы, музеи и т.д.);

  • спортивные и фитнес-залы;

  • внутренних перевозок.

Впрочем, озвученный премьером перечень не является полным. Об этом сообщила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

В текущее время министерство работает над расширением круга сфер, где вакцинированные смогут использовать свои поощрительные выплаты. В частности, уже объявлено, что "тысячу Зеленского" можно будет потратить на покупку книг, а для украинцев старше 60 лет – на покупку лекарств.

Украинцы старше 60 лет смогут купить за выплату лекарства

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что "тысячу от Зеленского за вакцинацию" можно получить до 19 декабря. Для этого нужно обновить приложение "Дія" до последней версии и записаться на тестирование услуги. Заявки принимаются до 18 декабря.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирусВыплаты и документыприложение ДіяМинистерство экономического развития и торговли УкраиныМинистерство цифровой трансформации Украинывакцинациясертификат о вакцинацииCOVID-19Михаил Федоров