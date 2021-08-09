С карт ПриватБанка списывают деньги, клиенты никакие услуги не оплачивали: что советуют в банке

Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что со счетов списывают деньги без их согласия. Списание проходит якобы в счет оплату услуг.

Об этом на специализированном форуме "Минфин" написала одна из клиенток. "7.08.2021 в 20:54 с моей карты была проведена операция по списанию денежных средств без моего ведома. По факту получила сообщение, что с моей карты проведена оплата товаров/услуг на непонятном сайте aws amazon.com", – жалуется клиентка.

По ее словам, в службе поддержки банка посоветовали обратить на тот сайт, который провел списание средств. Также отметили: если один раз ввести данные своей карты на сайте, они останутся там до тех пор, пока карта действительна.

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В "Привате" на сообщение клиентки ответили:

на сайте был оформлен токен, который позволяет оплачивать покупки;

покупку нужно проверить в выписке по карте.

"Проверить информацию о получателе платежа вы можете с помощью Приват24, пройдя в меню "Мои счета". В случае, если у вас возникнут дополнительные вопросы – вы всегда можете обратиться к нам частным сообщением", – говорится в ответе банка.

Отметим, ранее OBOZREVATEL описал несколько подобных схем. Деньги с карт ПриватБанка списывали якобы за оплату разных онлайн-игр и сервисов. При этом деньги списывались без какого-либо подтверждения операции, так как это происходило якобы в рамках подписки.

Напомним: