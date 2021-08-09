С карт ПриватБанка списывают деньги, клиенты никакие услуги не оплачивали: что советуют в банке
Клиенты ПриватБанка жалуются на то, что со счетов списывают деньги без их согласия. Списание проходит якобы в счет оплату услуг.
Об этом на специализированном форуме "Минфин" написала одна из клиенток. "7.08.2021 в 20:54 с моей карты была проведена операция по списанию денежных средств без моего ведома. По факту получила сообщение, что с моей карты проведена оплата товаров/услуг на непонятном сайте aws amazon.com", – жалуется клиентка.
По ее словам, в службе поддержки банка посоветовали обратить на тот сайт, который провел списание средств. Также отметили: если один раз ввести данные своей карты на сайте, они останутся там до тех пор, пока карта действительна.
В "Привате" на сообщение клиентки ответили:
на сайте был оформлен токен, который позволяет оплачивать покупки;
покупку нужно проверить в выписке по карте.
"Проверить информацию о получателе платежа вы можете с помощью Приват24, пройдя в меню "Мои счета". В случае, если у вас возникнут дополнительные вопросы – вы всегда можете обратиться к нам частным сообщением", – говорится в ответе банка.
Отметим, ранее OBOZREVATEL описал несколько подобных схем. Деньги с карт ПриватБанка списывали якобы за оплату разных онлайн-игр и сервисов. При этом деньги списывались без какого-либо подтверждения операции, так как это происходило якобы в рамках подписки.
Напомним:
Банкоматы ПриватБанка после списания средств с карты наличные средства не выдают. Что делать в таком случае, можно прочитать здесь.
В результате финансового мониторинга часть счетов блокируют. Это происходит из-за того, что владельцы счета проводят сомнительные операции.
Проблемы происходят также и с терминалами. Некоторые из них принимают наличку, но не зачисляют их на свои счета.