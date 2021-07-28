Терминал ПриватБанка "съел" деньги, но карту не пополнил: средства отказались вернуть

Клиентка ПриватБанка попыталась пополнить свою карту через терминал, деньги внесла, но сразу не подтвердила операцию. В результате экран потемнел, а сумма пропала. Теперь в финансовом учреждении заявляют, что операция прошла успешно и отказываются возвращать средства.

О таком случае на профильном форуме "Минфин" написала киевлянка. По ее словам, она попыталась пополнить карту на 200 грн. "200 положила, терминал съел их. И в сумочку за остальной суммой, немного замешкалась, голову поднимаю – а уже темный экран. Включаю экран, а все обновилось. 200 гривен – нету", – рассказала девушка.

После обращения в банк оператор сообщила, что деньги переведут на счет в течение от одного до четырнадцати дней. Однако вскоре пришло сообщение, что подтвердить сбой не удалось. Поэтому и средства возвращать не будут.

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Сотрудники ПриватБанка прокомментировали сообщение клиентки: "по вопросу возвращения средств нужно обращаться к получателю. В случае возникновения дополнительных вопросов будем рады помочь". Отметим, на проблемы с терминалами и банкоматами клиенты "Привата" указывали и ранее.

Например, как писал OBOZREVATEL, некоторые банкоматы ПриватБанка списывают с карт деньги, но при этом наличку не выдают. Такая проблема может произойти по целому ряду причин, среди которых технический сбой (если купюру мнется и мешает выдавать наличку).