Банкоматы ПриватБанка списывают деньги, но не выдают наличку: что делать

В Украине клиенты практически еженедельно жалуются на банкоматы ПриватБанка на специализированных форумах: аппараты списывают с карты деньги, но наличку не выдают. В финансовом учреждении в отдельных случаях вернуть средства отказываются.

Об этом рассказали сами клиенты банка на специализированном форуме Минфин. К примеру, 3 августа клиентка рассказала о том, что пыталась снять 1000 грн, но при появлении сообщения на экране "возьмите ваши деньги" купюры так и не появились в окне выдачи. "Приватбанк отказал в предоставлении видео и ответил, что была инкассация и у них все сошлось, якобы лишних денег они не обнаружили", – написала клиентка.

Видео дня

В результате она обратилась в полицию с заявлением. Похожая ситуация произошла в Киеве 25 июля. Тогда банкомат возле станции метро Левобережная также списал средства, но деньги не выдал. "Позвонила сразу на 3700, сказали заявка на возврат зарегистрирована, ждите. Прошла неделя, денег нет.", – рассказала другая клиентка "Привата".

Еще об одном случае рассказала клиентка ПриватБанка в Чернигове. Она пыталась снять 9 тыс. грн в банкомате на ул. Ремесленная. "Денег я не получила, но когда проверила карточку, увидела, что 9000 грн с карточки исчезли, которые мне срочно были нужны!", – возмущается девушка.

Что делать, если банкомат не выдал деньги?

Оставаясь возле банкомата, позвонить на горячую линию банка (номер указан на самом банкомате) и описать проблему. После потребовать, чтобы финансовое учреждение провело инкассацию (сверило, нет ли "лишнию" купюр в банкомате).

Есть несколько причин, почему банкомат мог "украсть" деньги:

замялась купюра;

произошел технический сбой;

мошенники установили на окно выдачи налички специальное устройство.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине банки имеют право заблокировать счета своих клиентов в случае, если есть сомнения, что средства получены легальным путем.

Кроме того, арест может произойти по требованию исполнителя судебного решения, например, о возвращении долга по кредиту, алиментам, коммуналке и т.д.