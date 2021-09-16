Россия взвинтила цены на газ до исторического максимума: когда и сколько придется платить украинцам

Россия за несколько месяцев взвинтила цены на газ в Европе до исторической отметки. Тысяча кубометров подорожала до 800 долларов, хотя еще в прошлом году стоила всего 153 доллара. Такому взлету позавидовал бы даже биткоин. Как результат: каждому украинцу придется больше платить не только за коммуналку, но и за все продукты и услуги.

О том, как и почему взлетели тарифы и к чему это приведет, читайте в материале OBOZREVATEL.

Российский "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу ради двух целей:

Добиться запуска "Северного потока-2"; Перейти на долгосрочные поставки.

Как отметил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаз Украины" Максим Билявский, таким шагом россияне также захотели получить еще больше рычагов влияния на рынок газа.

"На сегодня цена на газ формируется по принципу биржи: спрос-предложение. Также есть несколько продуктов: сутки на сутки, сутки наперед, месяц наперед. Соответственно, разная цена газа. "Газпром" же хочет вернуть систему долгосрочных контрактов, чтобы влиять на политическую ситуацию на Европейском континенте", – уверен представитель "Нафтогаза".

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"Россия уже использует газ как инструмент влияния, фактически как оружие, потому у США есть достаточно оснований, чтобы ввести санкции", – сказал Билявский.

"Газпром" минимизировал поставки, а часть ресурса для европейских потребителей взял из подземных хранилищ в самой Европе. Таким образом, компания избежала судебных исков за нарушение контрактных объемов, но параллельно "опустошила" европейские хранилища.

Есть и другая причина подорожания, отмечает директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. По его словам, котировки на газ на спотовом рынке Европы выросли, поскольку изменились ожидания по поводу избытков газа, которые будут на рынке осенью.

"Теперь спекулянты считают, что осенью избытка газа не будет. Потому что к тому времени не успеет заработать на полную мощность "Северный поток-2", а у России нет возможности еще больше нарастить поставки по другим потокам, ведь для нее это не выгодно из-за платы за транзит", – говорит он.

Подорожание газа в Европе в любом случае повлияет на ситуацию в Украине. Главные вопросы тут – когда и как.

Президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар считает, что ни населению, ни промышленности в 2021 году волноваться еще не стоит. Мол, есть запасы дешевого газа и собственная добыча. А вот в следующем году ситуация может значительно ухудшиться.

"Гораздо большей проблемой будет следующий отопительный сезон 2022/2023 года, если не изменится динамика цен на газ на европейском рынке. Сейчас она идет вверх. И это не совпадение, а результат системной и последовательной деятельности "Газпрома", – говорит эксперт.

А вот в "Нафтогазе" менее оптимистичны, ведь в Украину из ЕС импортируется до 30% газа.

"Это голубое топливо использует в том числе и промышленность. И это приведет к тому, что вырастут цены на продовольственные товары и потребительские услуги. Ведь себестоимость продукта, который производится в Украине, будет расти", – поясняет Рябцев.

Эксперты сходятся во мнении, что для простых украинцев ситуация резко меняться не будет. Ведь тариф на газ для населения уже сформирован – еще в мае всех перевели на годовые контракты. Это значит, что цена будет фиксированной и не будет меняться до конца следующего года. Правда, могут вновь подорожать отопление и горячая вода. Хотя и до этого момента должен пройти определенный отрезок времени.

Но если российский "Газпром" и дальше продолжит удерживать высокие цены в Европе, то в следующем году все же придется платить за газ в разы больше.