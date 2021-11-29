В Украине разоблачили центр по продаже госдокументов и COVID-сертификатов: что известно

В Киевской области разоблачили подпольный центр по изготовлению фейковых СOVID-сертификатов и госдокументов. Так, злоумышленники за $250-500 вносили ложные сведения в электронные системы Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что качество фейковых документов было настолько высоким, что устройства проверки считывали QR-код документы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступная группа, помимо фейковых сертификатов о вакцинации, также производила поддельные ID-паспорта, визы, виды на жительство и другие документы от правительственных учреждений Украины, Беларуси, РФ и других государств. При этом для конспирации документы передавались только через посредников. Теперь участникам группировки грозит до 9 лет тюрьмы.

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Группу организовала 50-летняя жительница села Софиевская Борщаговка (Киевская область) вместе с 46-ти и 53-летними киевлянами. Их услугами пользовались как украинцы, так и граждане других стран.

По итогам обысков были найдены:

420 клише печатей различных предприятий, учреждений и организаций;

2373 незаполненных бланков предприятий;

25 поддельных свидетельств о вакцинации;

поддельные виды на временное проживание;

компьютерная техника, в том числе оборудование для изготовления поддельных документов;

флеш-накопители;

пластиковые карты для изготовления фейковой документации;

охотничий карабин;

устройства для отстрела резиновых шаров;

патроны, мобильные телефоны;

карты разных операторов.

Ранее в Хмельницком разоблачили группировку, которая занимались подделкой международных COVID-19-сертификатов. В состав группы входили два предпринимателя из сферы туризма и трудоустройства за рубежом, а также врач.

Последний является руководителем центра первичной медико-санитарной помощи одного из сельских советов в Ровенской области. Поддельные сертификаты покупали украинцы, которые выезжали на работу или отдых за рубеж, но не хотели вакцинироваться от COVID-19.

OBOZREVATEL ранее сообщал о том, что во Львовской области работала подпольная типография, производившая поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 для заробитчан. Ее организатору грозит ограничение свободы на срок до 5 лет.