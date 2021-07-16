Работающим американцам начали выдавать по 300 долларов на ребенка в месяц, – Обама

Сорок четвертый президент США Барак Обама заявил, что с 15 июля американские работающие семьи начали получать ежемесячные выплаты в размере до 300 долларов на ребенка. Такая помощь стала частью Американского плана спасения (The American Rescue Plan).

Как написал на своей странице в Facebook Обама, это исторический шаг, который поможет вывести семьи из нищеты. "Начиная с сегодняшнего дня, работающие семьи получают ежемесячные выплаты в размере до 300 долларов США на ребенка благодаря Американскому плану спасения. Это исторический шаг, который поможет семьям свести концы с концами и вывести миллионы детей из нищеты", – написал 44-й президент.

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Отметим, закон о плане спасения США предусматривает и другие шаги:

расширение пособия по безработице;

расширения налоговых льгот на детей;

расширение медстраховки;

экстренные фонды для помощи нуждающимся семьям и т.д.

The American Rescue Plan – это крупнейшая государственная программа помощи за последние 50 лет. Она коснется миллионов американцев и должна помочь пережить кризис, вызванный коронавирусом.

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