Для украинцев введут экономические паспорта и раздадут деньги: откуда возьмут средства

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введениеэкономического паспорта. Так, все рожденные дети до 18 лет смогут накапливать средства от использования недр. По словам советника президента Олега Устенко, планируется создать своеобразный украинский Фонд благосостояния. Он будет наполняться за счет продажи лицензий на разработку полезных ископаемых, приватизации, профицитных средств госбюджета, когда они появятся.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Фонд может получать некую часть ренты от пользования недрами. Но сколько именно – пока не определено. Чтобы деньги не съела инфляция, Фонд благосостояния должен средства не только аккумулировать, но и вкладывать в безрисковые операции, к примеру в ценные бумаги государства, и не только украинские.

"Эта сумма, как минимум, должна увеличиваться на уровень инфляции. Плюс небольшая дельта заработка для фонда. Это одно из важнейших условий, в противном случае государство будет терять свои средства. Если бы фонд работал в этом году, минимальная доходность должна быть на уровне 10%. Тогда это перекроет инфляцию и даст заработок фонду около 3%", – отмечает Устенко.

Идея с экономическими паспортами была среди предвыборных обещаний Зеленского. Спустя два года украинское правительство собирается представить механизм ее воплощения в жизнь.

Напомним, что предпринимателям и их сотрудникам, которые не смогут работать из-за карантинных ограничений, предусмотрена помощь от государства в размере 8 тысяч гривен. Оформить получение средств можно будет с помощью портала "Дія".

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