ПриватБанк расширил кредитные каникулы: кому можно временно не платить

ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам. Действовать они будут до 1 июня. Ранее, с 1 марта, кредитные каникулы были введены по кредитным картам и овердрафтам.

Теперь обязательный платеж можно не вносить, если до начала войны (24 февраля) были совершены оплаты через программы "Оплата частями" или "Мгновенная рассрочка". Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Кредитными каникулами не смогут воспользоваться те клиенты , у которых есть просрочка обязательств сроком более 90 дней. Для всех остальных новая просрочка формироваться не будет.

Кроме того, с 1 марта у ПриватБанка уже действуют такие правила по оплате кредитов:

Видео дня

договор под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальные карты.

кредитные каникулы для карт тоже не действуют для тех, чья просрочка составляет более 90 дней.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZREVATEL. Не ведитесь на фейки!