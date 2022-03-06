ПриватБанк расширил кредитные каникулы: кому можно временно не платить
ПриватБанк ввел кредитные каникулы по рассрочкам. Действовать они будут до 1 июня. Ранее, с 1 марта, кредитные каникулы были введены по кредитным картам и овердрафтам.
Теперь обязательный платеж можно не вносить, если до начала войны (24 февраля) были совершены оплаты через программы "Оплата частями" или "Мгновенная рассрочка". Об этом сообщил пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.
Кредитными каникулами не смогут воспользоваться те клиенты , у которых есть просрочка обязательств сроком более 90 дней. Для всех остальных новая просрочка формироваться не будет.
Кроме того, с 1 марта у ПриватБанка уже действуют такие правила по оплате кредитов:
договор под 0,00001% и без обязательного минимального платежа действуют до 1 июня 2022 года по кредитным картам: Карточка Универсальная, Карточка Универсальная Gold и премиальные карты.
кредитные каникулы для карт тоже не действуют для тех, чья просрочка составляет более 90 дней.
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