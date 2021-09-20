ПриватБанк блокирует карты украинцев: за что и кому ограничат доступ

Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку своих счетов якобы из-за сомнительных операций. При этом документы, которые подтверждают законность операции, рассматривают неделями.

Об этом написала клиентка финучреждения на специализированном форуме "Минфин". "Пользовалась картой больше года. Было все хорошо. Но месяц назад поступили деньги на счет небольшая сумма. И банк ни с того ни с сего заблокировал счет. Позвонили в службу поддержки, сказали писать им. Предоставили все документы им. Сказали, что идет проверка. Уже больше месяца прошло. А карту так и не разблокировали", – возмутилась клиентка.

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Есть целый ряд причин, по которым банк легально может заблокировать счет украинца. Так:

В Украине любой должник рискует лишиться доступа к деньгам на своей карте. К примеру, это может произойти из-за долгов по коммуналке, из-за непогашенного кредита, невыплаченного штрафа за нарушение ПДД.

По процедуре суд принимает решение взыскать средства, после исполнительная служба направляет письмо в банк и финансовое учреждение обязано арестовать средства на счету.

Каждый банк имеет собственный финансовый мониторинг, задача которого найти все сомнительные операции. Это может быть:

слишком большие суммы перевода (если обычно карту пополняли на 10 тыс. грн, а в один момент пополнили на 100 тысяч);

операции с участие публичных лиц;

слишком частые операции с наличными.

В таком случае банк имеет право временно заблокировать счет, перевод, и потребовать от своего клиента подтвердить, что с полученных денег были уплачены налоги, а сама операция была законной.

Как ранее писал OBOZREVATEL: