ПриватБанк без предупреждения и объяснения причин блокирует карты украинцев: кто пострадает

ПриватБанк без предупреждения и объяснения причин блокирует счета своих клиентов. Украинцам дают считанные дни для того, чтобы снять средства с счета, иначе их заблокируют. О том, по какой причине банк может закрыть карты и с кем откажутся иметь дело, читайте в материале OBOZREVATEL.

"Мне отказал в обслуживании ПриватБанк без сообщений, писем или звонков, 16.11.2021, просто с кредитки исчезли деньги, и я позвонила на 3700, так и узнала. Оставила заявку и на горячей линии, и в отделении. Через два дня перезвонил сотрудник Василий и в грубой, агрессивной форме предупредил, что если до вечера я не заберу деньги со счетов, то их попросту заблокирует", – написала клиентка на специализированном форуме "Минфин".

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Клиентка считает, что таким образом финансовое учреждение нарушило условие договора. Мол, она много лет пользовалась услугами финансового учреждения, а сейчас лишилась доступу к банковским услугам. Также украинка отметила, что имела в банке также счет физлица-предпринимателя ("ФОП").

"Приват" на такой отзыв ответил сдержанно. По их словам, специалисты проверили этот случай и пришли к выводу, что "у банка есть основания для прекращения дальнейшего сотрудничества". Получать услуги в банке теперь невозможно. Но при этом причины такого решения в финансовом учреждении не объяснили.

В Украине уже несколько лет действует закон "О противодействию отмыванию доходов...", который некоторыми своими нормами ужесточил финансовый мониторинг. Банк не просто может, он обязан изучать своих клиентов и проверять их источники дохода. Такая практика существует практически во всех развитых странах.

В этом законе также предусмотрены причины, по которой банк должен закрыть счет своего клиента. Среди них:

если у банка есть сомнения, что клиент выступает от собственного имени (а не является посредником для того, кто скрывает свою личность);

невозможно провести идентификацию и верификацию (проверку) клиента, установить данные о конечном собственнике (если речь идет о счете для юрлиц);

если банк по собственным оценкам определил клиента как рискованного, а сам клиент не предоставил документы, которые подтверждают источники доходов, вид деятельности и т.д;

если банк выяснил, что клиент его обманул (предоставил неправдивую информацию). Это может быть практически любая информация, включая об источниках доходов.

Также есть и другие причины. Например, если клиент не пользуется счетом длительное время (такое условие должно быть предусмотрено договором). Например, если целый год не проводить никаких операций.

Счет также закроют, если клиент ведет рисковую деятельность. Например, если "ФОП" использует счет физлица для получения оплаты за свои товары или услуги (а это запрещено), банк увидит, что на карту в течение короткого времени приходит большое число переводов, он может как задать вопросы и попросить разъяснить операции, так и посчитать это попыткой уклониться от уплаты налогов и принять оплату на карту физлица.

В целом же клиенты, которые пользуются картой по назначению, не имеют большого теневого дохода и не замешаны в серых операций, могут не волноваться о сохранности своих счетов.

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