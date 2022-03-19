''Приват24'' временно не будет работать 20 марта: ПриватБанк предупредил клиентов

Сегодня ночью, 20 марта, с 00:10 до 10:00 будут проводиться регламентные работы с приложением "Приват24". В это время нельзя будет проводить платежи в системе.

"В это время платежи в "Приват24" для физлиц будут временно недоступны. Работы позволят повысить стабильность процессов банка. Спасибо за понимание!", – говорится в сообщении пресс-службы ПриватБанка 19 марта.

Ранее сообщалось, что в Украине клиент любого банка может снять в банкомате "Привата" до 100 тыс. грн. При этом лимит на одноразовую операцию (можно делать раз в три часа) составляет 20 тыс. грн.

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Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга. Отметим, в Украине, несмотря на военное вторжения России, финансовая система работает стабильно. Проблем с нехваткой налички ни в банкоматах, ни в терминалах, нет. Также деньги можно снять на кассе практически любого супермаркета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ПриватБанк не будет взымать платежи за "Оплату частями" и "Мгновенную рассрочку". Кредитную рассрочку продлили до 1 июня.

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