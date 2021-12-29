Предлагали работу и оформляли на людей кредиты: мошенники в Украине провернули новую схему

В Днепропетровской области действовала схема с фиктивного трудоустройства украинцев. С ее помощью злоумышленники обманули 11 граждан на сумму более полумиллиона гривен, оформив на них ссуды.

Организовала мошенническую схему жительница Никополя, сообщает Нацполиция. Отмечается, что в сообщники она привлекла трех человек.

Как работала схема

По информации правоохранителей, злоумышленники в газетах и интернете размещали объявления о приеме на работу. В дальнейшем они получали от граждан необходимые документы и заключали с ними фиктивные трудовые договоры – со всеми анкетными и другими данными.

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"Затем на основании полученной информации они оформляли на пострадавших ссуды в разных финучреждениях. Таким образом в течение августа 2020-октября 2021 злоумышленникам удалось обмануть 11 граждан и завладеть их средствами на сумму более полумиллиона гривен", – рассказали в Нацполиции.

Что грозит злоумышленникам

Следственные отделения полиции сообщили организатору и трем участникам преступной группы о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. За совершенное им может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В текущее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Правобережная окружная прокуратура города Днепра.

Одессит хотел купить авто через Instagram – потерял почти полмиллиона гривен

Одессита обманули на 444 тыс. грн при покупке автомобиля в социальной сети Instagram. Деньги он перебросил на карточку продавцу, но машины так и не получил.

Согласно данным Единого реестра судебных решений, произошло это еще весной 2020 года. Тогда мужчина решил купить автомобиль через объявления в Instagram. После обсуждения всех деталей, он сбросил продавцу 444 тыс. грн на карту, однако, машины так и не получил.

Более того, ее владелец исчез и перестал выходить на связь. Найти его не удалось до сих пор.

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