Правила для украинских заробитчан в Польше изменили: чего ждать

Количество украинских заробитчан в Польше за 2021-й увеличилось на 23,8%. В 2022-м ситуация с трудовой миграцией может быть еще более критичной: соседняя страна упростила требования, пытаясь заполучить как можно больше работников. О том, как и для кого поменяется ситуация, читайте в материале OBOZREVATEL.

разрешения на работу будут выдавать до двух лет;

минимальная зарплата в Польше увеличится с 18940 до 20361 грн;

документы на "карту побута" можно будет не подавать заново после смены работодателя.

Как рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, "карта побыту" – это возможность находиться на территории Польши от 1 до 3 лет без получения соответствующей рабочей визы. Ранее при получении "карты побыту" человек привязывается к конкретному работодателю и к должности.

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Польша в первую очередь нуждается в рабочих. Специалисту с высшим образованием устроиться по специальности в соседней стране крайне сложно. А вот желающих работать на заводах с относительно низкой зарплаты среди местных мало, поэтому на эти работы привлекают украинцев.

В Киеве средняя зарплата находится на уровне минимальной в Польше. Украинцы, которые уезжают на заробтки, получают минимальные зарплаты, при этом вынуждены работать в лучшем случае с одним выходным. Кроме того, их права часто нарушают. Они фактически попадают в рабство на минимальный оклад.

Из-за масштабной миграции (по разным оценкам за границей работают 3-5 млн украинцев) возникает целый ряд проблем:

дефицит специалистов рабочих специальностей;

миграции инженеров, медиков и медсестер;

проблемы с закрытием вакансий среди украинских работодателей.

С аналогичной проблемой уже столкнулась сама Польша. Граждане уезжают на работу в Германию, Англию, Норвегию. Но разница в том, что если на польском рынке труда дефицит работников компенсируют украинцы, то в нашу страну европейцы на работу не ездят.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что на 25% больше заробитчан стали называть причиной отъезда дорогие коммунальные услуги в Украине. Среди причин мигранты также называют более высокую зарплату и желание заработать на подарки к новогодним праздникам.