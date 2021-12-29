Украинских заробитчан массово обманывают в Польше: количество пострадавших достигло рекордной отметки

В Польше количество мошеннических схем и пострадавших украинцев достигло рекордной за 13 лет отметки. Русскоговорящие аферисты массово обманывают заробитчан, которые считают, что в стране ЕС они находятся в безопасности.

Об этом говорится в анализе компании Gremi Personal, который они предоставили OBOZREVATEL, они также описали пять самых популярных схем. "Только в третьем квартале 2021 года в Польше было зафиксировано 25 фактов воровства личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых (6,2 млн грн – ред). Это самый высокий результат за 13 лет", – говорится в отчете.

Знают личные данные украинцев и крадут банковские счета

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Из-за большого количества русскоговорящих в Польше многие крупные банки нанимают консультантами русскоязычных сотрудников. Этим и пользуются мошенники. Они покупают личные данные заробитчан, после звонят им и говорят якобы о попытке оформить кредит.

Аферистам легко получить доверие украинских заробитчан: они обращаются к ним по имени и отчеству, знают личные данные. А после просят зайти в банковское приложение и узнают данные банковского счета. Следующий шаг – они получают доступ к деньгам на счету, опустошают карты.

Информацию узнают с помощью "переписи"

В 2021-м в Польше проходила перепись населения, она была обязательной и для иностранцев. Мошенники звонят украинцам, после расспрашивают у них: возраст, девичью фамилию матери, услугами каких банков пользуются и т.д.

Всю собранную информацию во время фейкового "переписи населения" они либо продают другим мошенникам, либо же используют сами. Через какое-то время преступники звонят тем, кто прошел "перепись", но на этот раз представляются "сотрудниками банка". Их цель – получить доступ к банковскому счету.

Заставляют оплатить штрафы и кредиты

Такой вид обмана рассчитан на финансово безграмотных заробитчан. Мошенники на ломанном русском, выдавая себя за поляков, звонят украинцам. Рассказывают о том, что у них якобы появился штраф, задолженность, которую они срочно должны оплатить.

Украинцы, напуганные депортацией, чтобы не нарушать закон, соглашаются перевести деньги на предложенный банковский счет. В результате они платят мошенникам.

Посылки из Украины

Мошенники рассылают украинцам в Польше сообщения о том, что они якобы получили посылку из Украины и должны оплатить доставку. Иногда оплату не просят, но предлагают перейти на сайт, чтобы получить информацию о доставке.

Открывая линк, мобильный телефон или компьютер украинца "подхватывает вирус". В результате мошенники крадут все личные данные и получают доступ к банковской карте.

Злые работодатели

Еще один способ получить личные данные и даже фотографии документов – разместить соблазнительное объявление о работе. Предлагают большие зарплаты для украинцев, но перед этим просят заполнить анкету: указать личные данные и прислать фотографии документов.

После эти данные используют либо для оформления кредитов (в том числе и в Украине), либо же используют их для следующей схемы.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинские заробитчане после получения разрешения на работу в Польше отправляются в Германию. Тогда как в родной стране украинцы получают около 14 тыс. грн, в Польше могут получать около 41,7 тыс. грн, а в Германии – 131 тыс. грн.