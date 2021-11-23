Дорогая коммуналка, низкие зарплаты. Украинские заробитчане все чаще выезжают в Польшу

Украинцы, несмотря на все риски, продолжают массово уезжать на заработки в Польшу. На 25% больше заробитчан стали называть причиной отъезда дорогие коммунальные услуги в Украине. Среди причин мигранты также называют более высокую зарплату и желание заработать на подарки к новогодним праздникам.

Также выросло число заявок на вакансии от украинцев, которые еще никогда не работали за рубежом. Об этом сообщает аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Как рассказала директор Департамента рекрутации Анна Джоболда, с сентября наблюдается сезонный интерес к работе в соседней Польше. Причем в последние 2 месяца все больше стало приходить заявок от граждан, которые едут на заработки, как они утверждают, из-за нехватки денег на оплату коммуналки. Также среди причин они называют желание заработать на подарки и празднование Нового года.

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"Финансовые трудности также побуждают выезжать на работу в Польшу украинцев, которые еще никогда не работали за границей. Они выбирают Польшу из-за географической близости и потому, что на польских заводах можно работать 3 месяца по безвизу, не имея подобного опыта работы в Украине", – добавила Джоболда.

По-видимому, украинских заробитчан не пугают все риски и проблемы, с которыми они могут столкнуться за рубежом. К примеру, уже не раз были обнаружены мошеннические фирмы-посредники, предлагавшие трудоустройство за границей. Они открыто работали на порталах по трудоустройству.

Легальную рабочую визу и рабочее место за границей можно было купить за 17 тыс. грн. Так, обманутыми остались несколько десятков украинцев, которые заплатили и не смогли выехать на работу за границу.

"Государство никак не контролирует этот рынок. Система лицензирования, которая существует на сегодня в Украине, – это, конечно, бюрократическая преграда, которая не защищает обычных украинцев от мошенников и не мешает мошенникам получать эту лицензию. Потому что, скажем откровенно, ее можно купить", – объясняет президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Из-за масштабной миграции (по разным оценкам за границей работают 3-5 млн украинцев) возникает целый ряд проблем:

дефицит специалистов рабочих специальностей;

миграции инженеров, медиков и медсестер;

проблемы с закрытием вакансий среди украинских работодателей.

С аналогичной проблемой уже столкнулась сама Польша. Граждане уезжают на работу в Германию, Англию, Норвегию. Но разница в том, что если на польском рынке труда дефицит работников компенсируют украинцы, то в нашу страну европейцы на работу не ездят. Причина – низкие зарплаты.

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что тысячи украинских заробитчан работают в Германии, хотя официально живут в Польше. Причина – немецкие зарплаты выше польских. Нередко работодатели в Германии готовы платить украинским заробитчанам до 100 тыс. грн и больше.