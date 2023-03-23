Пожизненные льготы для военных в Украине захотели монетизировать: в Раде озвучили детали

В Украине предложили установить специальные стипендии для военнослужащих, которые возвращаются к мирной жизни. Предполагается, что такие выплаты военные будут получать в течение 2-3 лет после демобилизации. Размер будет зависеть от должности военного, срока службы и т.д. При этом существующие пожизненные льготы могут отменить.

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Об инициативе рассказала глава комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова ("Слуга народа"). По ее словам, существующие пожизненные льготы для участников боевых действий зачастую просто не работают.

В частности, они не учитывают ситуацию с госбюджетом страны, который даже в мирное время не может обеспечить все выплаты. Во время полномасштабной войны ситуация только усугубляется.

"Ряд этих льгот не работает... Концепция предлагает существующие в законодательстве льготы для участников боевых действий перевести в 2-3-летнюю денежную стипендию/доплату к основному доходу", – сказала она.

Третьякова уточнила, что единого размера выплаты не предусматривается. Сумма должна зависеть от срока службы, опыта военного (т.е. количества боевых задач), а также армейской должности, считает нардеп.

Кроме того, вместо нынешних пожизненных льгот могут появиться альтернативные виды помощи. Для этого в Раде предлагают провести опрос самих военных и узнать, в чем именно те нуждаются после демобилизации. Например, это может быть жилье, реабилитация, отпуск и т.д.

Предполагается, что во время отпуска на 2-3 месяца после окончания службы будет выплачиваться средняя сумма денежного довольствия, которое получал военнослужащий. За это время человек сможет адаптировать к гражданской жизни, считает Третьякова.

"По оптимистическому сценарию, через эти 2-3 месяца государственной поддержки и тесного взаимодействия с Ветеранской патронатной службой демобилизованный военнослужащий должен иметь рабочее место, доход, стипендию от государства к основному доходу, медицинскую защиту, жилье, при необходимости получить дополнительную или частичную квалификацию", – объяснила депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, военным, которые проходят службу в составе ВСУ или резерва, начисляются 100 и 30 тыс. грн ежемесячно соответственно. Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины объяснил порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военным.

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