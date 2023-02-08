100 и 30 тысяч гривен: в Минобороны на примерах разъяснили порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военным

Военным, которые проходят службу в составе ВСУ или резерва, будут начисляться 100 и 30 тысяч гривен ежемесячно соответственно. Департамент социального обеспечения Министерства обороны Украины объяснил порядок начисления дополнительного денежного вознаграждения военным.

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Подробные ответы на частые вопросы написала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале.

Новым порядком установлено, что выполнение задач по огневому поражению на линии боевого столкновения не является обязательным условием для выплаты дополнительного вознаграждения в размере 100 000 гривен. В соответствии с новым порядком военнослужащим, задействованным для выполнения заданий на "нуле" (подвоз дизельного топлива в танки, доставка продуктов питания и воды, эвакуация личного состава и имущества, обустройство огневых позиций, обеспечение связью) выплата дополнительного вознаграждения осуществляется в размере 100 000 гривен пропорционально времени выполнения этих задач. В случае выполнения аналогичных задач (согласно боевым приказам (распоряжениям)) по обеспечению воинских частей, выполняющих задачи по назначению не на "нуле", но в районах боевых действий, выплата такого вознаграждения осуществляется в размере 30 000 гривен (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач).

Заместитель министра обороны Украины также ответила на вопрос, получит ли денежную помощь семья заправщика, связиста, тыловика, погибшего не на "первой линии".

"Выплата единовременной денежной помощи семьям военнослужащих, погибших во время действия военного положения, осуществляется в случае гибели при исполнении служебных обязанностей и не зависит от места гибели: вблизи линии боевого столкновения или в районах ведения боевых действий или вне районами ведения боевых действий", – написала она.

Также Анна Маляр добавила, что новый порядок выплаты дополнительного вознаграждения применяется именно с 1 февраля 2023 года.

"Выплата дополнительного вознаграждения в случае выполнения боевых (специальных) задач на линии боевого столкновения с противником на глубину выполнения боевых (специальных) задач воинской частью (подразделением, в том числе сводным) первого эшелона обороны или наступления (контрнаступления, контратаки) в батальон будет включаться в размере 100000 гривен, а в случае выполнения боевых (специальных) задач согласно боевым приказам (распоряжениям), связанным со всесторонним обеспечением действующих группировок войск (сил) Сил обороны государства непосредственно в районах ведения военных (боевых) действий осуществляется — в размере 30000 гривен (в расчете на месяц пропорционально времени выполнения боевых (специальных) задач)", – также сообщила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине уже с 1 февраля изменился порядок выплат денежного обеспечения военнослужащим. Изменения не затронут тех, кто воюет на фронте. А вот военным, которые находятся в тылу вне зоны активных боевых действий, больше не будут доплачивать по 30 тыс. грн ежемесячно.

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