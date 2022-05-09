Почем можно снять квартиру на западе Украины: цены упадут не раньше лета

Огромный спрос на жилье в западных областях Украины привел к стремительному подорожанию аренды квартир. За первые недели полномасштабного вторжения России цены выросли как минимум вдвое. На третий месяц войны арендодатели немного умерили аппетиты, однако до довоенных расценок еще далеко.

Снижение цен ожидается не раньше июле. О ситуации на рынке недвижимости на западе Украины рассказали риелторы "Суспільному".

Ужгород

До 24 февраля арендовать "однушку" в Ужгороде можно было в среднем за $300 (около 9 тысяч гривен). Теперь же цена поднялась минимум до $500 (15 тыс. грн).

По словам риелтора Татьяны Юричко, это уже меньше, чем было в начале войны. Тем не менее жилья по-прежнему не хватает на всех желающих. Наиболее ощутимый рост – в новостройках.

Видео дня

"В новостройке может быть квартира за $1000 (30 тыс. грн). До войны ее аренда была бы, пожалуй, долларов $500. Где-то в половину цены поднялись", – подсчитала риелтор.

Она считает, что пока что цены не снизятся, поскольку переселенцы из других регионов готовы платить по нынешним ценам. В ее практике еще не было случаев, чтобы арендаторы отказывались продлевать договор аренды из-за цены.

"Например, люди снимают на месяц, потому что не знают, как будет дальше. Месяц проходит – они продолжают аренду. Не было у меня, что заселившиеся уехали", – рассказала Татьяна.

Подорожала не только аренда квартир, но и их покупка. Например, однокомнатная квартира, которая стоила $38 тыс. (1,16 млн грн), теперь продается за $43 тыс. (1,3 млн грн). В среднем цена квадратного метра в новостройках поднялась с $1000 до $1200-1300.

Львов

Стоимость съемного жилья во Львове сейчас – на 10-15% выше довоенной. При этом в первые недели вторжения она поднималась вдвое.

"Если до 24 февраля аренда хорошей квартиры в новостройке стоила $400 (около 12 тыс. грн), сейчас $500-550 (15-16,5 тыс грн). Вторичная недвижимость – "чешки", "хрущевки" или старые дома – там аренда была по $200-250 (6-7,5 тыс. грн), сейчас - $300-350 (9-10,5 тыс. грн)", – подсчитал риелтор Александр Милькович.

Спрос на аренду при этом практически не падает. К Александру до войны обращались по 2-3 клиента за день. Теперь это 6-10 человек. Зато желающих продать квартиру во Львое в 5-6 раз больше, чем потенциальных покупателей.

Ивано-Франковск

Здесь ситуация аналогичная – резкий рост цен в начале полномасштабной войны, а потом плавное снижение. До 24 февраля "однушку" в центре сдавали за $250-300 (7,5-9 тыс. грн). В начале мая цены колеблются от $300 до $600 (от 9 тыс. до 18 тыс. грн).

Но с начала полномасштабного вторжения спрос стал безумным, рассказывает руководитель сервиса по аренде жилья Александр Лахтионов. Квартиру можно было сдать за $600-800 (18-24 тыс. грн).

"Вопрос был не в цене, а в отсутствии квартир... Если квартира со всей мебелью, техникой, то и до войны такая стоила $1000-1200 (30-36 тыс. грн)в месяц. Сейчас – $1500 (45,5 тыс. грн), если говорим о недолгом периоде в 2-3 месяце. Если говорим об аренде на полгода и дольше, то цены процентов на 30 больше, чем до войны", – рассказал Лахтионов.

На одну квартиру приходится более 10 желающих. А в первые недели полномасштабной войны потенциальных арендаторов были сотни.

Черновцы

Цены на квартиры здесь все еще вдвое выше, чем были до 24 февраля. Это от $100 (3 тыс. грн) в месяц, если жилье с советским ремонтом, или $500-600 (15-16,5 тыс. грн) с современным ремонтом в новостройке.

"Это считается хорошей ценой. Просто есть мародерские цены – ставят в 5-6 раз больше, чем были довоенные. Это неправильно. Такие квартиры висят", – рассказывает риелтор Владимир Кифяк.

Желающим снять жилье в Черновцах он советует звонить всем риелторам и по всем объявлениям. И сразу озвучивать бюджет. При этом поступают запросы на продажу квартир, и их больше, чем желающих приобрести жилье.

В целом, как считает президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита, снижения цен на съемное жилье на западе Украины стоит ожидать не раньше июля. А вот стоимость купли-продажи жилья в этих регионах вырастет на 10%.

"Интерес к жилой недвижимости в западных регионах наблюдается, люди достаточно активно интересуются покупкой квартир и жилых домов. Те, кто решил остаться на западе страны и имеют возможности приобрести жилье, будут это делать. Аренда сейчас – дорогое удовольствие", – считает Пита.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине возобновили строительство в 427 жилых комплексах. В Киевской области работы ведутся только на 12% ЖК, в то же время до 80% – в Закарпатской, Львовской и еще ряде областей, где не было интенсивных военных действий.

Первой восстанавливать строительство начала Одесса. Там сейчас идут работу на 60% новостроек. Активнее всего строят в: Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях. Регионы с активными боевыми действиями не участвовали в исследовании.