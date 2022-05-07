В Украине восстановили строительство: где и сколько ЖК возводят

В Украине возобновили строительство в 427 жилых комплексах. В Киевской области работы ведутся только на 12% ЖК, в то же время до 80% – в Закарпатской, Львовской и еще ряде областей, где не было интенсивных военных действий.

Об этом со ссылкой на директора по маркетингу портала ЛУН Дениса Судилковского сообщает издание Интерфакс. "Первый месяц войны был шоком на рынке. Однако начиная с апреля отмечаем возобновление строительства. На 6 мая восстановлено строительство 427 комплексов", – сообщил Судилковский.

Первой восстанавливать строительство начала Одесса. Там сейчас идут работу на 60% новостроек. Активнее всего строят в: Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Закарпатской областях. Регионы с активными боевыми действиями не участвовали в исследовании.

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"Киевский регион как самый большой сейчас восстановился лишь на 12%. Одесса начала возобновлять строительство одной из первых, сейчас там идут работа на около 60% строек", – сообщил Судилковский.

При этом зависимо от региона цены на новостройки увеличились на 15%, 17%. Это связано с целым рядом факторов. Значительно подорожал доллар, выросли цены на строительные материалы. Кроме того, снижается и спрос в результате "психологического фактора".

Отметим, ранее городского голова Харькова Игорь Терехов считает, что на восстановление Харькова понадобится от двух до трех лет. Многое будет зависеть от масштабов финансовой поддержки со стороны партнеров и доноров, которые предварительно дали согласие помочь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, сумма задокументированного ущерба, нанесенного инфраструктуре Украины в ходе войны с Россией, достигла 2,7 трлн грн, или $92 млрд. Только за последнюю неделю эта сумма выросла на 4,5 млрд долл. В новых расчетах добавлены оценки по потере легковых автомобилей – уничтожены или угнаны 89,5 тыс. авто на $1,3 млрд.