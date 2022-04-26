Переселенцев в Украине регистрируют через Дію: какие проблемы могут возникнуть и что делать

Внутреннее перемещенных лиц (ВПЛ) теперь могут официально регистрировать свой статус и подавать заявки на денежную помощь в приложении Дія. Выплаты от государства составляют 2 тыс. грн в месяц на одного взрослого человека и 3 тыс. грн на ребенка. При этом функция доступна не всем.

Однако при оформлении помощи у украинцев возникают вопросы. На главные из них ответили в профильном комитете Верховной Рады.

1. Можно ли получить помощь для ВЛП за границей?

Нет. Внутренне перемещенные лица – это переселенцы, которые изменили место жительства в пределах Украины. Уехавшие за границу украинцы могут получать выплаты только от тех стран, в которых находятся.

Например, власти Чехии планируют выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. А в Канаде денежная поддержка предоставляется "для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда".

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2. Заявление в Дії подано, когда будут деньги и справка?

Онлайн-заявление обрабатывается несколько дней. После этого справка появляется в приложении Дія рядом с другими цифровыми документами. Выплаты начисляются на карточку єПідтримка после того, как Ощадбанк по представлению Минсоцполитики перечислит их в банк получателя.

3. Можно ли воспользоваться услугой без ID-карты?

Можно, но только в том случае, если у получателя есть заграничный биометрический паспорт. Личные данные для формирования справки получаются только из биометрических паспортов (ID или загран). Также для регистрации необходима карта налогоплательщика (ИНН).

4. Справка ВПЛ уже получена, можно ли подать заявку на выплату через Дію?

Нет. Если справка ВПЛ была оформлена офлайн, для получения помощи нужно обратиться в Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

5. Не получается подать заявку, Дія выдает ошибку. Что делать?

Проверьте, обновлено ли приложение и попробуйте перелогиниться. Также ошибки могут быть вызваны большой нагрузкой на государственные реестры. В таком случае просто воспользуйтесь услугой чуть позже.

Также Дія запустила горячую линию – 800 331 834. Там можно получить информацию о необходимых документах для переселенцев, выплатах для ВПЛ, пособию по безработице и так далее. График работы: с 8:00 до 22:00.

Как ВПЛ получить услуги в приложении Дія – инструкция

1. Зайдите в Дію и нажмите "Услуги" – "Получить статус ВПЛ".

2. Укажите текущее местоположение, подтвердите геолокацию и нажмите "Продолжить". Включить геолокоцию нужно требуется только один раз.

3. Если есть ребенок, можно получить статус переселенца и для него – свидетельство о рождении подтянется в Дію или его можно добавить его вручную. Если же детей нет, нажмите "Зарегистрироваться без детей".

4. Выберите карту єПідтримка, чтобы получить финансовую помощь.

5. Укажите, какая помощь необходима (потребности в медицинском обслуживании, образовании или гуманитарке) и оставьте контактные данные. Как только появится возможность помочь, с вами свяжутся представители соцзащиты.

ВПЛ – это статус, который могут оформить люди, вынужденные покинуть свой дом из-за полномасштабного вторжения России. Статус ВПЛ могут получить пользователи в "Дії" как для себя, так и для своих детей. Полученную на карту єПідтримка денежную помощь они могут тратить на любые нужды, в том числе обналичивать.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине действует программа трудоустройства всех переселенцев. Работодателям, которые оформят сотрудников из пострадавших регионов, выплатят по 6500 грн (размер минимальной зарплаты) за каждого трудоустроенного.