Украинским беженцам в Чехии будут платить по 200 евро

Власти Чехии планируют выплачивать беженцам из Украины по 200 евро (5 тыс. крон) в месяц в течение трех месяцев после их прибытия в страну. Также выплаты будут получать те, кто предоставил украинцам приют.

Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в чешском парламенте. Рассмотрение ожидается в понедельник, 7 марта, сообщает Чешское радио.

Владельцам жилья, которые примут у себя украинских беженцев, планируют выплачивать по 1 тыс. крон (примерно 40 евро) на человека. Эти выплаты предлагают ввести на пять месяцев.

По данным ООН, с начала вторжения РФ, Украину покинуло 1,2 млн беженцев. В Чехию уехали около 40 тыс. человек.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы, сбежавшие из страны из-за войны, развязанной Россией, смогут жить и работать в странах Евросоюза три года. Беженцы смогут получать медицинскую помощь, жилье и образование немедленно на срок до одного года. Им не нужно будет проходить длительные процедуры для получения убежища.

При этом в самой Украине каждый, кто лишился работы из-за войны, получит по 6,5 тыс. грн. Выплату ранее анонсировал президент Владимир Зеленский.

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