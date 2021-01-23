Пенсионный возраст в Украине повысят через несколько месяцев: кого коснется

В Украине с 1 апреля 2021-го повысят пенсионный возраст для женщин. Кроме того, уже действуют новые правила выхода на заслуженный отдых для всех.

Подробнее о том, как и когда изменятся требования, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Украине с 1 апреля женщины начнут выходить на пенсию на шесть месяцев позже. Если сейчас можно получить выплату в 59,5 лет, то уже через несколько месяцев – в 60 лет. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании".

Такое повышение было предусмотрено еще 10 лет назад. Тогда Верховная Рада приняла решение постепенно, на полгода каждые 12 месяцев, увеличивать пенсионный возраст для женщин (тогда они выходили на заслуженный отдых в 55 лет).

Общий пенсионный возраст при этом повышать не стали. Мужчины, как и 10 лет назад, могут работать до 60 лет, а дальше получать самую низкую в Европе пенсию. Такая норма позволила сократить число новых пенсионеров и увеличить количество работающих.

С другой же стороны, из-за большого количества тех, кто работает неофициально и не платит взносы в Пенсионный фонд, денег на оплату достойной старости нет. В 2017-м для того, чтобы мотивировать украинцев работать легально, приняли решение привязать пенсионный возраст к стажу. И вот к чему это приведет.

В 2021-м для того, чтобы в 60 лет выйти на пенсию, нужно минимум 28 лет стажа. Если есть от 18 до 28 лет, то придется работать до 63 лет, если есть от 15 до 18 лет – 65 лет.

Указанное требование к стажу будет расти ежегодно на 12 месяцев до тех пор, пока для пенсии в 60 лет не понадобится 35 лет стажа. Как рассказала OBOZREVATEL ученая Лидия Ткаченко, по оценкам Институте демографии и социальных исследований сейчас ужесточение правил большинство украинцев на себе не почувствовали.

Однако ровно через два года, когда в 60 лет пенсию будут получать только те, у кого есть 30 лет стажа, наступит переломный момент. Уже эту норму не сможет выполнить львиная доля работающих. Более того, Министерство социальной политике делало расчеты, которые показали: в 2028-м примерно половина (45%) всех 60-летних получать пенсию не будут. Им просто не хватит стажа.

В таком случае придется либо докупать стаж (его стоимость можно посчитать как 22% двух минимальных зарплат), либо же работать дольше. Есть и другая проблема: если украинцы не начнут оформляться и платить взносы, размер пенсий будет только сокращаться.

Демографическая ситуация будет ухудшаться, число пенсионеров расти, а количество работающих – сокращаться. Сейчас по оценкам налоговой примерно 5,6 млн экономически активного населения не вносят свой вклад ни в бюджет страны, ни в Пенсионный фонд. Если бы все они показали хотя бы минимальную зарплату, размер выплат действующих пенсионеров можно было увеличить, а сами работающие смогли бы заработать на ежемесячную выплату при достижении 60 лет.

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